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12:59 (мск), источник: Vesti.kz

По стопам Асеведо и Соареса. Опальная молодежь «Кайрата» не сыграет в КПЛ-2020?

Чемпионат приостановлен.

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Источник: Instagram

Два молодых футболиста «Кайрата» не сыграли ни одного матча в нынешнем чемпионате Казахстана, хотя в прошлом сезоне привлекались к основному составу. Из-за своего проступка они рискуют остаться за бортом премьер-лиги. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Речь идет о 22-летнем полузащитнике Рамазане Оразове и 19-летнем нападающем Вячеславе Швыреве. Ранее мы сообщали о том, что их отцепили от первого зарубежного сбора алматинского клуба из-за дисциплинарного нарушения. За такие «дела» в «Кайрате» обычно строго наказывают. Достаточно вспомнить о чилийском полузащитнике Герсоне Асеведо и бразильском защитнике Бруно Соаресе. У них также были проблемы с режимом во время сборов, и с ними расторгли контракты в 2017 году.

Настораживает тот факт, что Оразов и Швырев «отличились» еще раньше — осенью прошлого года они были исключены из состава молодежной сборной Казахстана во время подготовки к гостевому матчу с Северной Македонией. Что именно они тогда нарушили, не уточнялось. Но вместо них в «молодежку» вызвали хавбека «Иртыша» Армана Кенесова и форварда «Шахтера» Георгия Захаренко.

В связи с этим не удивило отсутствие Швырева в заявке «Кайрата» на участие в КПЛ-2020. Не исключено, что из-за возможных принятых мер воспитательного характера текущий год он отыграет за «Кайрат-Жастар» в первой лиге. Оразов напротив числится в заявке, в то же время хавбек присутствует в заявке на сезон от «Даугавпилса» на официальном сайте латвийской футбольной федерации. Кроме того, игроком латвийского клуба его считает и Transfermarkt. По данным портала, Оразов перешел в «Даугавпилс» 10 марта. Ситуация, мягко говоря, странноватая.

Правда, «Кайрат» со своей стороны выступил с заявлением о том, что с воспитанником Академии действует трудовое соглашение, защищенное законодательством РК и нормами ФИФА. Как известно, алматинская команда также опровергла информацию об уходе Акмаля Бахтиярова в июле 2018 года, но, в конечном итоге, 21-летний полузащитник со скандалом покинул расположение южан и перешел в клуб высшего дивизиона Армении «Арцах».

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Возможно, «Кайрат» «помаринует» Оразова и Швырева в первой лиге, после чего вернет в первую команду. Как бы то ни было, молодежь сама виновата в том, что вляпалась в некрасивую историю. С другой стороны, это может помочь переосмыслить свое отношение к футболу и вовремя взяться за ум. Тем более, что тот же Швырев благодаря своим игровым качествам находился на хорошем счету у руководства клуба. Будет жаль, если оба не извлекут урок из этого негативного опыта и не заиграют на высоком уровне при большом своем таланте.

Отметим, что после трех игр «Кайрат» с шестью очками занимает второе место в КПЛ. Матчи третьего тура должны были пройти 21—22 марта, но из-за коронавируса ПФЛК приостановила все футбольные турниры в Казахстане на время действия в стране режима чрезвычайного положения, введенного сроком с 16 марта до 15 апреля.

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