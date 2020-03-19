По стопам Асеведо и Соареса. Опальная молодежь «Кайрата» не сыграет в КПЛ-2020?
Чемпионат приостановлен.
Чемпионат приостановлен.
Два молодых футболиста «Кайрата» не сыграли ни одного матча в нынешнем чемпионате Казахстана, хотя в прошлом сезоне привлекались к основному составу.
Речь идет о 22-летнем полузащитнике Рамазане Оразове и 19-летнем нападающем Вячеславе Швыреве. Ранее мы сообщали о том, что их отцепили от первого зарубежного сбора алматинского клуба
Настораживает тот факт, что Оразов и Швырев «отличились» еще раньше — осенью прошлого года они были исключены из состава молодежной сборной Казахстана во время подготовки к гостевому матчу с Северной Македонией. Что именно они тогда нарушили, не уточнялось. Но вместо них в «молодежку» вызвали хавбека «Иртыша» Армана Кенесова и форварда «Шахтера» Георгия Захаренко.
В связи с этим не удивило отсутствие Швырева в заявке «Кайрата» на участие в КПЛ-2020. Не исключено, что
Правда, «Кайрат» со своей стороны выступил с заявлением о том, что с воспитанником Академии действует трудовое соглашение, защищенное законодательством РК и нормами ФИФА. Как известно, алматинская команда также опровергла информацию об уходе Акмаля Бахтиярова в июле 2018 года, но, в конечном итоге, 21-летний полузащитник со скандалом покинул расположение южан и перешел в клуб высшего дивизиона Армении «Арцах».
Возможно, «Кайрат» «помаринует» Оразова и Швырева в первой лиге, после чего вернет в первую команду. Как бы то ни было, молодежь сама виновата в том, что вляпалась в некрасивую историю. С другой стороны, это может помочь переосмыслить свое отношение к футболу и вовремя взяться за ум. Тем более, что тот же Швырев благодаря своим игровым качествам находился на хорошем счету у руководства клуба. Будет жаль, если оба не извлекут урок из этого негативного опыта и не заиграют на высоком уровне при большом своем таланте.
Отметим, что после трех игр «Кайрат» с шестью очками занимает второе место в КПЛ. Матчи третьего тура должны были пройти