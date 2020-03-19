Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12:43 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Новичок БАТЭ следит за последними трендами — повторил популярный трюк, который набирает обороты в условиях пандемии коронавируса

Малый в трендах.

Наверх
Источник: Instagram

За день до старта чемпионата в БАТЭ появился новичок — молодой нигерийский форвард Идрис Нурадин. Пока информации о нападающем мало, в Беларуси Идрис находится с января, а вчера уже выходил в стартовом составе дубля на матч с «Энергетиком-БГУ» (1:1).

Но в своем Instagram нигериец ведет активную жизнь и уже поучаствовал в набирающем в последнее время обороты челлендже, суть которого заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Такую роскошь, как бумага, в европейских магазинах не всегда можно найти.

Во время загрузки произошла ошибка.

В таком же челлендже уже поучаствовал одноклубник Идриса — Мукам:

Во время загрузки произошла ошибка.

и Антон Матвеенко из «Витебска»:

Во время загрузки произошла ошибка.
 Отмороженный гопник, который победил рак и стал суперзвездой
Безумная драка в КХЛ. Досталось даже судьям
Сколько стоит перенос Евро. УЕФА потеряет сотни миллионов
UFC подтвердил перенос боя Хабиба и Фергюсона из Нью-Йорка
«Будто сериал «Эпидемия». Как живут комментаторы без футбола
Спорт на карантине: что происходит 19 марта (онлайн)
Жаркая фитнес-звезда быстро приведет тебя в чувство (фото)
Макгрегор назвал свою главную ошибку в бою с Нурмагомедовым
Прядкин: Трансферное окно в ЧР может быть расширено
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь