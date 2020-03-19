Новичок БАТЭ следит за последними трендами — повторил популярный трюк, который набирает обороты в условиях пандемии коронавируса

Источник: Instagram

За день до старта чемпионата в БАТЭ появился новичок — молодой нигерийский форвард Идрис Нурадин. Пока информации о нападающем мало, в Беларуси Идрис находится с января, а вчера уже выходил в стартовом составе дубля на матч с «Энергетиком-БГУ» (1:1).

Но в своем Instagram нигериец ведет активную жизнь и уже поучаствовал в набирающем в последнее время обороты челлендже, суть которого заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Такую роскошь, как бумага, в европейских магазинах не всегда можно найти.

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В таком же челлендже уже поучаствовал одноклубник Идриса — Мукам:

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и Антон Матвеенко из «Витебска»: