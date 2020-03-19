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12:32 (мск), источник: Прессбол

Вернидуб: Поколение Милевского и Алиева — самое страшное в плане алкоголя

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о своих проблемах с дисциплиной в бытность игрока.

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Источник: РИА "Новости"

— Вы бы себя молодого взяли к себе в команду?

— Не знаю. Сложно сказать, футбол двигается вперед. Взять то время, когда играл я… Как говорит мой сын, вы тогда не в футбол играли, а пешком ходили, это мы сейчас играем в футбол.

— У Юрия Вернидуба были проблемы с дисциплиной?

— Скажу честно, иногда проскакивало. Смотря какая дисциплина. Если игровая и в плане тренировок, то никогда. Не буду лукавить, мы тогда чуть покрепче были, чем сейчас молодежь, где-то нарушение присутствовало, что обманывать. Но знали когда это делать и в какое время.

— Самое интересное, что Милевский и Алиев тоже говорят, что знали, когда это делать…

— А сколько Алиеву и Милевскому лет? Они дети еще, у меня дети такого возраста. Что они могли знать?.. Кстати, их поколение — самое страшное в плане алкоголя. В мое поколение тоже было немало таких, но и люди покрепче были. Выросли не на сникерсах и баунти, а на натуральном молоке и сале. Может быть, было и здоровья побольше, — сказал Вернидуб Football Hub.

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