Вернидуб: Поколение Милевского и Алиева — самое страшное в плане алкоголя

Источник: РИА "Новости"

— Вы бы себя молодого взяли к себе в команду?

— Не знаю. Сложно сказать, футбол двигается вперед. Взять то время, когда играл я… Как говорит мой сын, вы тогда не в футбол играли, а пешком ходили, это мы сейчас играем в футбол.

— У Юрия Вернидуба были проблемы с дисциплиной?

— Скажу честно, иногда проскакивало. Смотря какая дисциплина. Если игровая и в плане тренировок, то никогда. Не буду лукавить, мы тогда чуть покрепче были, чем сейчас молодежь, где-то нарушение присутствовало, что обманывать. Но знали когда это делать и в какое время.

— Самое интересное, что Милевский и Алиев тоже говорят, что знали, когда это делать…

— А сколько Алиеву и Милевскому лет? Они дети еще, у меня дети такого возраста. Что они могли знать?.. Кстати, их поколение — самое страшное в плане алкоголя. В мое поколение тоже было немало таких, но и люди покрепче были. Выросли не на сникерсах и баунти, а на натуральном молоке и сале. Может быть, было и здоровья побольше, — сказал Вернидуб Football Hub.