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18:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Турция приостановила футбольные, баскетбольные и волейбольные соревнования из-за коронавируса

Министр спорта Турции объявил о приостановке всех футбольных, баскетбольных и волейбольных матчей на территории страны из-за коронавируса, сообщает Эмилиано Карчиа.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее Турция вместе с Белоруссией оставались единственными лигами, где не был остановлен чемпионат страны по футболу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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