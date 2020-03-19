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18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший футболист «Астон Виллы», «Кардифф Сити» и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.

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По информации СМИ, причиной смерти игрока стала травма головы, полученная в результате несчастного случая. Уиттингем получил травму в результате падения с лестницы в одном из пабов города Бэрри, где он 7 марта смотрел матч Кубка шести наций по регби между сборными Англии и Уэльса. Футболист 12 дней был в состоянии комы и в итоге скончался, не приходя в сознание.

Как отмечается, у футболиста остались жена и маленький сын.

Уиттингем, воспитанник «Астон Виллы», начал взрослую карьеру в составе бирмингемской команды в 2003 году. За «Виллу» полузащитник выступал до 2007 года, после чего перешел в «Кардифф». Цвета «Кардиффа» Уиттингем защищал на протяжении 10 сезонов и провел в чемпионате Англии за «синих птиц» 413 матчей, забив 85 мячей. Карьеру Уиттингем завершил в 2018 году после сезона в «Блэкберн Роверс». В составе молодежной сборной Англии полузащитник провел 17 матчей, забив три мяча.

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