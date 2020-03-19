Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет

По информации СМИ, причиной смерти игрока стала травма головы, полученная в результате несчастного случая. Уиттингем получил травму в результате падения с лестницы в одном из пабов города Бэрри, где он 7 марта смотрел матч Кубка шести наций по регби между сборными Англии и Уэльса. Футболист 12 дней был в состоянии комы и в итоге скончался, не приходя в сознание.

Как отмечается, у футболиста остались жена и маленький сын.