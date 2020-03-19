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20:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сьон» Митрюшкина уведомил Думбья и Сонга о расторжении контрактов из-за коронавируса

Президент «Сьона» Кристиан Константин решил в одностороннем порядке урезать зарплаты игрокам, сообщает Blick.

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Источник: Спорт-Экспресс

По сведениям источника, по новому договору игроки «Сьона» будут получать 11 700 евро на время приостановки чемпионата. Соглашение игрокам прислали по почте.

Сейду Думбья, Алекс Сонг, Пайтим Касами, Йоанн Джуру, Эрмир Леняни, Ксавье Куасси, Микаэль Факкинетти, Кристиан Зок и Бирама Ндойе решили не подписывать данный контракт, клуб прислал отказавшимся игрокам уведомление о расторжении контрактов. Про российского вратаря команды Антона Митрюшкина информации нет.

Швейцарская ассоциация футболистов уже подала ноту протеста «Сьону». Президент ассоциации Люсьен Валлони уведомил клуб, что эти увольнения будут отменены в очень короткие сроки.

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