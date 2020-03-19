«Сьон» Митрюшкина уведомил Думбья и Сонга о расторжении контрактов из-за коронавируса

Источник: Спорт-Экспресс

По сведениям источника, по новому договору игроки «Сьона» будут получать 11 700 евро на время приостановки чемпионата. Соглашение игрокам прислали по почте.

Сейду Думбья, Алекс Сонг, Пайтим Касами, Йоанн Джуру, Эрмир Леняни, Ксавье Куасси, Микаэль Факкинетти, Кристиан Зок и Бирама Ндойе решили не подписывать данный контракт, клуб прислал отказавшимся игрокам уведомление о расторжении контрактов. Про российского вратаря команды Антона Митрюшкина информации нет.