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20:45 (мск), источник: БЕЛТА

Сенсация на старте чемпионата Беларуси: Футболисты БАТЭ уступили «Энергетику-БГУ»

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Энергетика-БГУ» сенсационно обыграли БАТЭ со счетом 3:1 в стартовом матче 30-го чемпионата Беларуси. Автором первого гола юбилейного первенства стал новобранец минчан узбекский полузащитник Джасурбек Яхшибаев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме встречи в Минске небольшое преимущество было на стороне борисовчан, но выйти вперед они не смогли. Зато хозяева дважды сумели добиться успеха: на 27-й минуте встречи Джасурбек Яхшибоев забил свой первый мяч, а еще через 7 минут оформил дубль.

После перерыва гости сразу пошли вперед, создали несколько опасных моментов, и на 64-й минуте игры Максим Скавыш отквитал один мяч. Однако это был единственный успех подопечных Кирилла Альшевского. Более того, увлекшись атаками, они на 84-й минуте пропустили острый контрвыпад, и еще один новичок «энергетиков» черногорский полузащитник Душан Бакич забил третий гол.

Позже на поле солигорского стадиона «Строитель» завершится матч между бронзовым призером национального первенства — местным «Шахтером» и жодинским «Торпедо-БелАЗом». В прошлом сезоне солигорская команда дважды обыграла жодинцев — 3:0 (дома) и 1:0 (в гостях). На старте нынешнего сезона соперники встретились в четвертьфинале розыгрыша Кубка страны, и снова «Шахтер» был сильнее — 2:0 (дома) и 1:0 (в гостях).

Действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» свой стартовый матч нового первенства проведут 20 марта на своей арене против «Смолевичей». Также в пятницу минское «Динамо» примет у себя дома дебютанта высшей лиги брестский «Рух».

Еще две встречи первого тура состоятся 21 марта: «Витебск» — «Городея», «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно). Заключительные игры пройдут 22 марта: «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Белшина» (Бобруйск) — «Минск».

В высшей лиге чемпионата Беларуси выступают 16 команд, которые проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Финиширует первенство в начале декабря.

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