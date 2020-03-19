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21:42 (мск), источник: БЕЛТА

«Торпедо-БелАЗ» одолело на выезде «Шахтер» в 1-м туре ЧБ по футболу, забив победный мяч в компенсированное время

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» уступили на свой арене жодинскому «Торпедо-БелАЗу» 0:1 в матче первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый тайм на поле солигорского стадиона «Строитель» прошел в равной борьбе, оба соперника несколько раз были близки к тому, чтобы открыть счет, но голкиперы Александр Гутор и Владимир Бушма отразили все угрозы.

Во второй половине матча игра также шла на встречных курсах, но успеха добились только гости, когда на первой компенсированной минуте цели достиг эффектный удар бразильского легионера торпедовцев Габриэля Рамоса.

Сегодня в стартовом поединке 30-го национального первенства минский «Энергетик-БГУ» сенсационно обыграл на своем поле 15-кратного чемпиона страны борисовский БАТЭ — 3:1. Голевой дубль оформил Джасурбек Яхшибоев, еще один мяч в ворота гостей забил Душан Бакич. В составе борисовчан отличился Максим Скавыш.

Сенсация на старте чемпионата Беларуси: футболисты БАТЭ уступили «Энергетику-БГУ’В первом тайме хозяева дважды сумели добиться успеха: на 27-й минуте встречи Джасурбек Яхшибоев забил свой первый мяч, а еще через 7 минут оформил дубль.

Действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» свой стартовый матч нового первенства проведут 20 марта на своей арене против «Смолевичей». Также в пятницу минское «Динамо» примет у себя дома дебютанта высшей лиги брестский «Рух».

Еще две встречи первого тура состоятся 21 марта: «Витебск» — «Городея», «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно). Заключительные игры пройдут 22 марта: «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Белшина» (Бобруйск) — «Минск».

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