Месси подхватил челлендж с туалетной бумагой. Видео
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в челлендже «Оставайся дома».
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в челлендже «Оставайся дома».
Футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он чеканит рулон туалетной бумаги.
Месси передал эстафету Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу и Серхио Агуэро.
Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской