Месси подхватил челлендж с туалетной бумагой. Видео

Футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он чеканит рулон туалетной бумаги.

Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, а также форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.