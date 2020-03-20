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08:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси подхватил челлендж с туалетной бумагой. Видео

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в челлендже «Оставайся дома».

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фотографий
8
фотографий

Футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он чеканит рулон туалетной бумаги.

Месси передал эстафету Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу и Серхио Агуэро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, а также форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.

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