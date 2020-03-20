«Остаюсь дома ради семьи и детей». Дэвид Бекхэм поддержал челлендж

Звезды призывают фанатов не выходить из домов и квартир, а в соцсетях распространять хештег #IStayHomeFor, чтобы предотвратить распространение вируса среди населения.

«Оставайтесь дома ради тех, кого любите. Я остаюсь дома ради Виктории и моих детей, включая Крузи, который также появился на фотографии. Давайте вместе остановим коронавирус. Поделитесь своей фотографией с надписью #IStayHomeFor и отметьте шесть друзей, попросив их сделать тоже самое», — подписал он публикацию в Instagram, передав эстафету шести другим людям, среди которых есть его сын Бруклин и шеф-повар Гордон Рамзи.