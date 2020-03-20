Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
17Лидер начал с нулей
12:23 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Айнтрахта» пройдут двухнедельный карантин

ТАСС, 20 марта. Игроки немецкого клуба «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) отправятся на двухнедельный карантин в связи с обнаружением коронавируса у одного из футболистов команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Футболист, чье имя не разглашается, прошел тест после жалоб на недомогание и появления симптомов заболевания. Результат оказался положительным. Теперь игрокам, тренерскому штабу и персоналу клуба предстоит пройти тестирование и отправиться на двухнедельный карантин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Руководство команды также обратилось к журналистам. «Айнтрахт» заявил, что никаких комментариев по данной ситуации не будет, так как сейчас приоритетом является здоровье всех представителей клуба.

«Наверное, это просто вопрос времени, но мы переживем сложную ситуацию. Подобное может случиться с каждым. Именно поэтому каждый должен взять на себя ответственность и оставаться дома», — сказал спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. летальных исходов.

Читайте также
Айнтрахт Ф
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Чего мог достичь Кудашов со СКА? Вопросы без ответов в КХЛ
Мейвезер рискует не выйти на ринг в 2020-м из-за смертей в семье
Спорт на карантине: что происходит в мире 20 марта (онлайн)
Месси подхватил челлендж с туалетной бумагой (видео)
Россиянин стал лучшим новичком клуба НХЛ
Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования
Бывший боец UFC показал «пугающую» форму
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь