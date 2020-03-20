Футболисты «Айнтрахта» пройдут двухнедельный карантин

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Футболист, чье имя не разглашается, прошел тест после жалоб на недомогание и появления симптомов заболевания. Результат оказался положительным. Теперь игрокам, тренерскому штабу и персоналу клуба предстоит пройти тестирование и отправиться на двухнедельный карантин.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a5b24052564806dd52b2" data-vnd="a5b24052564806dd52b2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5b24052564806dd52b2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Руководство команды также обратилось к журналистам. «Айнтрахт» заявил, что никаких комментариев по данной ситуации не будет, так как сейчас приоритетом является здоровье всех представителей клуба.

«Наверное, это просто вопрос времени, но мы переживем сложную ситуацию. Подобное может случиться с каждым. Именно поэтому каждый должен взять на себя ответственность и оставаться дома», — сказал спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич.