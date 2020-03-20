Футболисты «Айнтрахта» пройдут двухнедельный карантин
ТАСС, 20 марта. Игроки немецкого клуба «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) отправятся на двухнедельный карантин в связи с обнаружением коронавируса у одного из футболистов команды. Об этом сообщает
ТАСС, 20 марта. Игроки немецкого клуба «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) отправятся на двухнедельный карантин в связи с обнаружением коронавируса у одного из футболистов команды. Об этом сообщает
Футболист, чье имя не разглашается, прошел тест после жалоб на недомогание и появления симптомов заболевания. Результат оказался положительным. Теперь игрокам, тренерскому штабу и персоналу клуба предстоит пройти тестирование и отправиться на двухнедельный карантин.
Руководство команды также обратилось к журналистам. «Айнтрахт» заявил, что никаких комментариев по данной ситуации не будет, так как сейчас приоритетом является здоровье всех представителей клуба.
«Наверное, это просто вопрос времени, но мы переживем сложную ситуацию. Подобное может случиться с каждым. Именно поэтому каждый должен взять на себя ответственность и оставаться дома», — сказал спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. летальных исходов.