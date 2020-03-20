Легионер «Жетысу» о Казахстане: Мы здесь без тренировок, не можем выехать, это очень большая проблема

«Это серьезно повлияло на нашу игру, потому что мы начали лигу две недели назад, к сожалению, игроки не могут поехать в разные страны, мы не можем поехать в разные города, потому что закрыты все границы, поэтому мы здесь без тренировок, тренажерного зала, так что это очень большая проблема здесь. Я хотел приехать в Гану, но если я приеду и вернусь в Казахстан, меня поместят в карантин на две недели, поэтому мне нужно остаться здесь, в Казахстане», — цитирует футболиста ghanasoccernet.com.