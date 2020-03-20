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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Жетысу» о Казахстане: Мы здесь без тренировок, не можем выехать, это очень большая проблема

Защитник «Жетысу» Дэвид Мавутор, имеющий гражданство Ганы и Таджикистана, пожаловался на ситуацию, сложившуюся в Казахстане в связи с введением чрезвычайного положения из-за из-за угрозы распространения коронавируса. Футболист отметил, что это стало для них большой проблемой.

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«Это серьезно повлияло на нашу игру, потому что мы начали лигу две недели назад, к сожалению, игроки не могут поехать в разные страны, мы не можем поехать в разные города, потому что закрыты все границы, поэтому мы здесь без тренировок, тренажерного зала, так что это очень большая проблема здесь. Я хотел приехать в Гану, но если я приеду и вернусь в Казахстан, меня поместят в карантин на две недели, поэтому мне нужно остаться здесь, в Казахстане», — цитирует футболиста ghanasoccernet.com.

Отметим, что режим ЧП в Казахстане введен до 15 апреля, а чемпионат страны по футболу среди команд премьер-лиги приостановлен.

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