Гендиректором ФК «Динамо-Брест» стал Сергей Воробьев
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральным директором ФК «Динамо-Брест» стал Сергей Воробьев. Такая информация размещена на официальном сайте футбольного клуба, сообщает БЕЛТА.
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральным директором ФК «Динамо-Брест» стал Сергей Воробьев. Такая информация размещена на официальном сайте футбольного клуба, сообщает БЕЛТА.
«Сергей Воробьев пришел в структуру нашего клуба в 2019 году в качестве помощника генерального директора, теперь же принимает новый вызов», — говорится в сообщении.
Сергей Александрович имеет высшее юридическое образование. Также он окончил Академию управления при Президенте по специальности «государственное управление национальной экономикой». До 2014 года состоял на государственной службе, затем занимал руководящие должности в юридических компаниях.