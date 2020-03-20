Гендиректором ФК «Динамо-Брест» стал Сергей Воробьев

«Сергей Воробьев пришел в структуру нашего клуба в 2019 году в качестве помощника генерального директора, теперь же принимает новый вызов», — говорится в сообщении.

Сергей Александрович имеет высшее юридическое образование. Также он окончил Академию управления при Президенте по специальности «государственное управление национальной экономикой». До 2014 года состоял на государственной службе, затем занимал руководящие должности в юридических компаниях.