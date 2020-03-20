Брестское «Динамо» откроет новый футбольный чемпионат матчем со «Смолевичами»

На своем поле подопечные Сергея Ковальчука в 18.00 начнут встречу с гостями из «Смолевичей», которые после годичного перерыва вернулись в элитный дивизион. В чемпионате 2018 года «Смолевичи» победили на своем поле со счетом 1:0, а в Бресте была зафиксирована ничья — 2:2. Также сегодня в 20.00 минское «Динамо» примет на своей арене дебютанта высшей лиги брестский «Рух». Эти команды еще никогда не встречались. Оба сегодняшних поединка телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире.