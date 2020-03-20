Брестское «Динамо» откроет новый футбольный чемпионат матчем со «Смолевичами»
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» сегодня проведут стартовый матч нового первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» сегодня проведут стартовый матч нового первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На своем поле подопечные Сергея Ковальчука в 18.00 начнут встречу с гостями из «Смолевичей», которые после годичного перерыва вернулись в элитный дивизион. В чемпионате 2018 года «Смолевичи» победили на своем поле со счетом 1:0, а в Бресте была зафиксирована ничья — 2:2. Также сегодня в 20.00 минское «Динамо» примет на своей арене дебютанта высшей лиги брестский «Рух». Эти команды еще никогда не встречались. Оба сегодняшних поединка телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире.
В первый игровой день 30-го чемпионата страны 19 марта минский «Энергетик-БГУ» сенсационно обыграл на своем поле 15-кратного чемпиона страны борисовский БАТЭ — 3:1. Голевой дубль оформил Джасурбек Яхшибоев, еще один мяч в ворота гостей забил Душан Бакич. Среди борисовчан отличился Максим Скавыш. Футболисты солигорского «Шахтера» уступили на свой арене жодинскому «Торпедо-БелАЗу» со счетом 0:1, пропустив мяч после удара Габриэля Рамоса в компенсированное время второго тайма.
Еще две встречи первого тура состоятся 21 марта: «Витебск» — «Городея» и «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно). Заключительные игры пройдут 22 марта: «Слуцк» — «Славия» (Мозырь) и «Белшина» (Бобруйск) — «Минск».