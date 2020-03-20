Глава Ла Лиги просит клубы возобновить тренировки

Тебас попросил клубы возобновить тренировки. Он сказал, что матчи не будут проходить, пока не улучшится ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Турнир планируется начать 23 апреля.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 240 тыс.