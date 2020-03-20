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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт оценил игру новичков «Кайрата» в стартовых матчах КПЛ-2020

Селекционер и ветеран казахстанского футбола Юсуп Шадиев считает, что новичкам «Кайрата» необходимо время, чтобы полностью адаптироваться в команде и начать показывать свои лучшие качества. В то же время он отметил хорошую физическую форму алматинцев на старте сезона. Вот что он по этому поводу рассказал корреспонденту Vesti.kz.

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«Необходимо еще пять-шесть игр посмотреть, чтобы иметь полную картину о новичках клуба. Кыргыз (Гулжигит Алыкулов) попал в более сильный чемпионат, в связи с чем трудно что-либо конкретно о нем сказать, надо за ним понаблюдать некоторое время.

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Парень из «Актобе» (Абат Аимбетов) старается, он пока полностью не влился в коллектив, хотя уже забил три гола. Но думаю, он заиграет, так как играющий и опытный футболист. Поляк (Яцек Гуральски) неплохой, видно, что у него есть школа. Игрок сборной Армении (Камо Оганесян) выходит только на замену, но он должен помочь команде, в прошлом сезоне хорошо играл за «Жетысу» и доставил много проблем алматинцам. У «Кайрата» сейчас почти новая средняя линия, надо время. Ей тяжеловато после ухода Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата, все-таки они были ведущими игроками. При этом отмечу хорошую физическую форму команды, благодаря чему она в домашних играх перебегала «Тараз» (2:1) и «Окжетпес» (5:0). Правда, таразцы 85 минут сидели в обороне. Единственное, мне не понравилась оборона «Кайрата» — за пять минут до конца матча «Тараз» мог спастись от поражения. «Окжетпес» очень слабо сыграл почему-то. Сейчас чемпионат приостановили из-за коронавируса, посмотрим что будет дальше", — рассказал Шадиев.

Отметим, что «Кайрат» после трех игр в премьер-лиге занимает второе место, набрав шесть очков. Матчи третьего тура должны были состояться 21—22 марта, но из-за коронавируса ПФЛК приостановила все футбольные турниры в Казахстане на время действия в стране режима чрезвычайного положения, введенного сроком с 16 марта до 15 апреля.

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