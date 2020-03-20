Эксперт оценил игру новичков «Кайрата» в стартовых матчах КПЛ-2020

Парень из «Актобе» (Абат Аимбетов) старается, он пока полностью не влился в коллектив, хотя уже забил три гола. Но думаю, он заиграет, так как играющий и опытный футболист. Поляк (Яцек Гуральски) неплохой, видно, что у него есть школа. Игрок сборной Армении (Камо Оганесян) выходит только на замену, но он должен помочь команде, в прошлом сезоне хорошо играл за «Жетысу» и доставил много проблем алматинцам. У «Кайрата» сейчас почти новая средняя линия, надо время. Ей тяжеловато после ухода Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата, все-таки они были ведущими игроками. При этом отмечу хорошую физическую форму команды, благодаря чему она в домашних играх перебегала «Тараз» (2:1) и «Окжетпес» (5:0). Правда, таразцы 85 минут сидели в обороне. Единственное, мне не понравилась оборона «Кайрата» — за пять минут до конца матча «Тараз» мог спастись от поражения. «Окжетпес» очень слабо сыграл почему-то. Сейчас чемпионат приостановили из-за коронавируса, посмотрим что будет дальше", — рассказал Шадиев.