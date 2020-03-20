«Нет ни в одном клубе КПЛ». Футболисты «Иртыша» просят не распускать их на время ЧП и сохранить зарплату

Дело в том, что на время ЧП, то есть до середины апреля, их распускают из расположения команды, а зарплаты урезают до минимума — 42 тысяч тенге.

«Уважаемый Абылкаир Бактыбаевич!

Вынуждены обратиться к вам из-за сложившейся ситуации в футбольном Прииртышье. Мы обеспокоены текущим положением дел и хотим донести до вас свои опасения.

Как известно, из-за сложившейся в мире ситуации с вирусом COVID-19 проведение всех спортивных и других массовых мероприятий в стране приостановлено. ФК «Иртыш», как член Казахстанской федерации футбола, также вынужден временно приостановить свои выступления в чемпионате и Кубке РК, деятельность футбольной школы. Мы понимаем, что эта ситуация повлияла на всех, и весь мир сейчас живет в непростых условиях.

Однако руководство ФК «Иртыш» вместо того, чтобы поддержать команду, в которой немало и граждан других стран, поступает весьма негуманно. Дело в том, что решением руководства клуба команда и тренерский штаб распущены до 15 апреля 2020 года. Причем с существенным сокращением заработной платы. А со многими футболистами здесь в съемных квартирах находятся их семьи, для них это единственный источник заработка.

Простой объявлен руководством клуба, при этом мы не отказываемся выполнять свои трудовые обязательства, не отказываемся от тренировочного процесса, который нам необходим как воздух, мы можем, как рекомендовал Президент страны К. -Ж. Токаев, работать дистанционно.

В нашем случае это возможно сделать по программам индивидуальных тренировок, составленным тренерским штабом. Этот простой, инициированный руководством клуба, не только ущемляет наши интересы, но и нивелирует всё то, что было наработано с начала года, во время сборов и тренировок. Ведь профессиональный спортсмен, как известно, всегда должен быть в форме — это необходимо и физически, и морально.

Ситуация с коронавирусом затронула все клубы Казахстана. Но нигде в нашей стране руководители клубов не пришли к решению полностью отменить тренировочный процесс, он не прерывается, предоставлены места и выданы планы индивидуальных тренировок для групп по два-три человека с сохранением адекватной заработной платы.

Нам же предлагается простой с выплатой минимальной з/п в размере 42 тысяч тенге. По последним данным КФФ, чемпионат страны будет возобновлен 16—18 апреля . И как быть конкурентоспособным нашему клубу и сохранить все то, что наработано в период сборов, если на протяжении месяца у нас не будет тренировочного процесса? Однозначно решение руководства ФК «Иртыш» о роспуске команды не пойдет никому на пользу.

Весь мир сейчас находится в непростой ситуации. Человечество столкнулось с большой проблемой. Мы все это прекрасно понимаем. Но нельзя пользоваться этим форс-мажором подобным образом. В это время важна поддержка ближнего, поддержка государства. И в Казахстане немало примеров того, как Правительство старается максимально обезопасить своих граждан и гостей страны, идет навстречу бизнесу поблажками по части налогов и другими преференциями, делает все, чтобы и работодатели, и работники не теряли своих доходов, чтобы не пошатнулось экономическое положение страны. Например, школьные учителя и госслужащие переведены на дистанционную работу. Каждый работодатель старается сделать все, чтобы его сотрудники не остались без источника дохода.

Мы просим вас разобраться в этой ситуации. Верим, что Павлодару и павлодарцам небезразлична судьба «Иртыша», судьба старейшего титулованного клуба страны. Болельщики и футбольная общественность соскучились по хорошему футболу, нам нужно оправдать их надежды. Мы считаем, что для этого есть все предпосылки: уже сложившийся коллектив из профессиональных игроков, грамотного тренерского штаба и квалифицированного персонала. И без того в последние два года было много скандалов, плохо отразившихся на репутации не только клуба, но и бывшего руководства области. Никто не хочет, чтобы нечто подобное произошло и в этом году.

Еще раз подчеркиваем, что мы не отказывались от выполнения своих обязательств перед клубом. И подобного нет ни в одном другом клубе Казахстанской премьер-лиги. Поэтому мы не согласны с решением руководства клуба о полном прекращении тренировочного процесса и сокращении наших окладов до минимальной заработной платы. Надеемся, что вы, как аким области, поддержите добрые традиции старейшего клуба Прииртышья. Уверены, вы примете правильное решение и сумеете повлиять на происходящее.