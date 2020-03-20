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15:13 (мск), источник: Газета.Ру

«Реал» не планирует увольнять Зидана

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан будет работать с командой в следующем сезоне, сообщает AS.

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Издание отмечает, что до пандемии коронавируса будущее французского специалиста не вызывало уверенности. «Сливочные» планировали сменить тренера, если в этом сезоне не будет трофеев. Сейчас решение принято в пользу Зидана.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 56 очков.

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