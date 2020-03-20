«Реал» не планирует увольнять Зидана
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан будет работать с командой в следующем сезоне, сообщает AS.
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан будет работать с командой в следующем сезоне, сообщает AS.
Издание отмечает, что до пандемии коронавируса будущее французского специалиста не вызывало уверенности. «Сливочные» планировали сменить тренера, если в этом сезоне не будет трофеев. Сейчас решение принято в пользу Зидана.
В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 56 очков.