Экс-тренер двух казахстанских клубов сотворил сенсацию на старте сезона

Встреча в столице Беларуси завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых дубль оформил узбекистанец Джасурбек Якшибоев (26-я и 34-я минута), а также отличился черногорец Душан Бакич (88). У проигравших один мяч отыграл Максим Скавыш (64).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Fk55EfIEYls" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этому успеху «Энергетик-БГУ» с тремя очками возглавил турнирную таблицу, тогда как БАТЭ расположился на последнем, 16-м месте.

57-летний Белявский известен казахстанским болельщикам по работе в «Ордабасы» в 2010—2011 годах и «Атырау» в 2013—2014. Кроме того, в 2012 году был техническим директором футбольного центра «Астаны». В прошлом сезоне его «Энергетик-БГУ» с 33 очками в активе финишировал на 12-м месте.