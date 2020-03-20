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15:27 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер двух казахстанских клубов сотворил сенсацию на старте сезона

Минский «Энергетик-БГУ» под руководством экс-тренера «Ордабасы» и «Атырау» Владимира Белявского успешно стартовал в чемпионате Беларуси по футболу 2020 года. В первом туре минский клуб сенсационно переиграл 15-кратного чемпиона — борисовский БАТЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в столице Беларуси завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых дубль оформил узбекистанец Джасурбек Якшибоев (26-я и 34-я минута), а также отличился черногорец Душан Бакич (88). У проигравших один мяч отыграл Максим Скавыш (64).

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этому успеху «Энергетик-БГУ» с тремя очками возглавил турнирную таблицу, тогда как БАТЭ расположился на последнем, 16-м месте.

57-летний Белявский известен казахстанским болельщикам по работе в «Ордабасы» в 2010—2011 годах и «Атырау» в 2013—2014. Кроме того, в 2012 году был техническим директором футбольного центра «Астаны». В прошлом сезоне его «Энергетик-БГУ» с 33 очками в активе финишировал на 12-м месте.

Отметим, что чемпионат Беларуси в отличии от других лиг не приостанавливался из-за коронавируса, так как местная федерация футбола получила разрешение от УЕФА на проведение матчей.

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