Гол игрока «Иртыша» признан самым красивым во втором туре КПЛ

Португалец по итогам голосования в котором приняли участие 1878 человек набрал 32,64 процента или 613 голосов.

Капитан «Иртыша» в матче с «Кызыл-Жар СК» эффектным выстрелом сравнял счет и установил окончательный результат. Фонсека воспользовался проникающей передачей из глубины и пробил в дальний угол. Мяч от штанги залетел в ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7f3NEsAsDeA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На втором месте по итогам голосования расположился Тигран Барсегян из «Астаны» — 27,74 процентов (521 голос). На третьем Бауыржан Турысбек («Шахтер»), набравший 15,6 процентов или 293 голоса. Четвертое место занял Абзал Таубай из «Тараза» — 12,62 процентов (237 голосов). Замкнул ТОП-5 Александр Станисавлевич из «Каспия» — 11,4 процентов или 214 голосов.

Напомним автором лучшего гола в первом туре КПЛ стал полузащитник «Кайрата» Конрад Вжесиньски.

Отметим, что проведение чемпионата Казахстана приостановлено в связи с действием на всей территории республики режима чрезвычайного положения на срок с 16 марта по 15 апреля.