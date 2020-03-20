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15:32 (мск), источник: Vesti.kz

Гол игрока «Иртыша» признан самым красивым во втором туре КПЛ

Хавбек павлодарского «Иртыша» Карлос Фонсека стал автором лучшего гола во втором туре КПЛ-2020. Голосование состоялось на странице Vesti.kz ВКонтакте.

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Португалец по итогам голосования в котором приняли участие 1878 человек набрал 32,64 процента или 613 голосов.

Капитан «Иртыша» в матче с «Кызыл-Жар СК» эффектным выстрелом сравнял счет и установил окончательный результат. Фонсека воспользовался проникающей передачей из глубины и пробил в дальний угол. Мяч от штанги залетел в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

На втором месте по итогам голосования расположился Тигран Барсегян из «Астаны» — 27,74 процентов (521 голос). На третьем Бауыржан Турысбек («Шахтер»), набравший 15,6 процентов или 293 голоса. Четвертое место занял Абзал Таубай из «Тараза» — 12,62 процентов (237 голосов). Замкнул ТОП-5 Александр Станисавлевич из «Каспия» — 11,4 процентов или 214 голосов.

Напомним автором лучшего гола в первом туре КПЛ стал полузащитник «Кайрата» Конрад Вжесиньски.

Отметим, что проведение чемпионата Казахстана приостановлено в связи с действием на всей территории республики режима чрезвычайного положения на срок с 16 марта по 15 апреля.

После двух туров лидером премьер-лиги является «Астана», у которой семь очков. «Кайрат» и «Кайсар» набрали по шесть баллов. По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы».

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