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15:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Васильеву выгодна эта ситуация». Тренер футбольного центра «Иртыш» — о сокращении зарплат из-за коронавируса

Тренер футбольного центра «Иртыш» Виталий Яловцев в интервью Vesti.kz рассказал о сокращении зарплат в клубе и почему это решение исходит от спортивного директора Дмитрия Васильева. Ранее игроки написали открытое письмо акиму Павлодарской области Абылкаиру Скакову с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в команде из-за коронавируса.

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— Мы действительно написали письмо акиму от лица футболистов и тренеров футбольного центра, — говорит Яловцев. — Всем сократили зарплаты до 42 тысяч — пока до 15 апреля, но если вирус продолжится, то все останется на этом уровне.

— Почему сами футболисты не высказываются в СМИ или в своих социальных сетях?

— Игроки уже ходили на один из местных телеканалов, не знаю, приняли их или нет. Может быть, некоторые еще опасаются за свой контракт, но письмо они все подписали. Хотя я слышал, что руководство, возможно, пользуется этой ситуацией. Васильева пригласили, чтобы разобраться с прошлыми долгами, поэтому ему может выгодна эта ситуация.

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— Чтобы сэкономить?

— Да, он пришел в клуб именно с этой целью. А как именно экономить ему без разницы — на тренерах, футболистах … Просто воспользовались ситуацией.

— Вам публично руководство объявило, что зарплаты сокращены?

— Нас предупредили менеджеры, бухгалтерия. Вызвали нас, чтобы мы были ознакомлены, что указ Президента РК, что принимаются такие меры.

Напомним, что Васильева назначили спортивным директором «Иртыша» в феврале 2020 года. Павлодарский клуб провел на старте сезона два матча, уступив «Кайсару» (0:1) и сыграв вничью с «Кызыл-Жаром СК» (1:1).

Помимо «Иртыша» трудовые договоры с игроками пересмотрел еще один представитель КПЛ — «Каспий». Актауский клуб приостановил действие контрактов с футболистами основной команды в связи с введением чрезвычайного положения в стране на фоне эпидемии коронавируса.

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