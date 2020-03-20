«Васильеву выгодна эта ситуация». Тренер футбольного центра «Иртыш» — о сокращении зарплат из-за коронавируса

— Мы действительно написали письмо акиму от лица футболистов и тренеров футбольного центра, — говорит Яловцев. — Всем сократили зарплаты до 42 тысяч — пока до 15 апреля, но если вирус продолжится, то все останется на этом уровне.

— Почему сами футболисты не высказываются в СМИ или в своих социальных сетях?

— Игроки уже ходили на один из местных телеканалов, не знаю, приняли их или нет. Может быть, некоторые еще опасаются за свой контракт, но письмо они все подписали. Хотя я слышал, что руководство, возможно, пользуется этой ситуацией. Васильева пригласили, чтобы разобраться с прошлыми долгами, поэтому ему может выгодна эта ситуация.

Читайте также Гол игрока «Иртыша» признан самым красивым во втором туре КПЛ

— Чтобы сэкономить?

— Да, он пришел в клуб именно с этой целью. А как именно экономить ему без разницы — на тренерах, футболистах … Просто воспользовались ситуацией.

— Вам публично руководство объявило, что зарплаты сокращены?

— Нас предупредили менеджеры, бухгалтерия. Вызвали нас, чтобы мы были ознакомлены, что указ Президента РК, что принимаются такие меры.

Напомним, что Васильева назначили спортивным директором «Иртыша» в феврале 2020 года. Павлодарский клуб провел на старте сезона два матча, уступив «Кайсару» (0:1) и сыграв вничью с «Кызыл-Жаром СК» (1:1).