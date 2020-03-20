Футболисты «Баварии» Горецка и Киммих пожертвовали €1 млн на борьбу с коронавирусом

«На поле мы можем обыграть кого угодно, но победить коронавирус мы сможем только вместе, — написал Горецка. — Поэтому мы вместе с Киммихом создали инициативу #WeKickCorona и пожертвовали €1 млн социальным и благотворительным организациям».
В Германии число случаев заражения превысило 15 тыс., от последствий заболеваний умерли более 40 человек.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.