Казахстанский футболист остался одним из самых невостребованных в европейском клубе

Единственный и последний раз Галбаев выходил на поле 4 августа 2019 года в матче третьего тура чемпионата Словакии. Тогда «Нитра» уступила на выезде «Спартаку» из Трнавы со счетом 0:2, а казахстанца заменили на 27-й минуте при 0:1.

Тренировавший в ту пору словацкий клуб Мариан Сютто так оценил игру Галбаева.

«Он не только ошибся в моменте с голом, но, главное, вообще не смог найти себя в матче. Я подумал, что с каждой минутой будет только хуже. Если у тебя есть тактический план и способ игры, однако один человек все портит… Всю неделю он в лучшем свете проявлял себя на тренировках, но ничего не показал на поле во время игры. Вот почему мы решили его заменить и поэтому дошло до повышения голоса», — сказал специалист.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QpEnHqYBHQw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С тех пор Галбаев или числился травмированным или оказывался вне заявки. Лишь один раз он попал в заявку на матч — случилось это 15 февраля в рамках 19-го тура против «Погронье» (0:0). Кроме казахстанца в составе «Нитры» лишь один игрок единственный раз выходил на поле.