Казахстанский футболист остался одним из самых невостребованных в европейском клубе

Единственный и последний раз Галбаев выходил на поле 4 августа 2019 года в матче третьего тура чемпионата Словакии. Тогда «Нитра» уступила на выезде «Спартаку» из Трнавы со счетом 0:2, а казахстанца заменили на 27-й минуте при 0:1.
Тренировавший в ту пору словацкий клуб Мариан Сютто так оценил игру Галбаева.
«Он не только ошибся в моменте с голом, но, главное, вообще не смог найти себя в матче. Я подумал, что с каждой минутой будет только хуже. Если у тебя есть тактический план и способ игры, однако один человек все портит… Всю неделю он в лучшем свете проявлял себя на тренировках, но ничего не показал на поле во время игры. Вот почему мы решили его заменить и поэтому дошло до повышения голоса», — сказал специалист.
С тех пор Галбаев или числился травмированным или оказывался вне заявки. Лишь один раз он попал в заявку на матч — случилось это 15 февраля в рамках 19-го тура против «Погронье» (0:0). Кроме казахстанца в составе «Нитры» лишь один игрок единственный раз выходил на поле.
23-летний уроженец Алматы Галбаев до «Нитры» выступал за болгарские «Верею», «Левски» и «Берое» и молдавский «Зимбру». В 2018 году он числился в «Иртыше» и «Кызыл-Жар СК», но не получил шанса дебютировать в премьер-лиге и играл только за молодежные команды.