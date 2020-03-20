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16:52 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист остался одним из самых невостребованных в европейском клубе

Защитник словацкой «Нитры» Мидат Галбаев является одним из самых невостребованных футболистов своего клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz. В текущем сезоне казахстанец не провел и полного матча.

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Единственный и последний раз Галбаев выходил на поле 4 августа 2019 года в матче третьего тура чемпионата Словакии. Тогда «Нитра» уступила на выезде «Спартаку» из Трнавы со счетом 0:2, а казахстанца заменили на 27-й минуте при 0:1.

Тренировавший в ту пору словацкий клуб Мариан Сютто так оценил игру Галбаева.

«Он не только ошибся в моменте с голом, но, главное, вообще не смог найти себя в матче. Я подумал, что с каждой минутой будет только хуже. Если у тебя есть тактический план и способ игры, однако один человек все портит… Всю неделю он в лучшем свете проявлял себя на тренировках, но ничего не показал на поле во время игры. Вот почему мы решили его заменить и поэтому дошло до повышения голоса», — сказал специалист.

Во время загрузки произошла ошибка.

С тех пор Галбаев или числился травмированным или оказывался вне заявки. Лишь один раз он попал в заявку на матч — случилось это 15 февраля в рамках 19-го тура против «Погронье» (0:0). Кроме казахстанца в составе «Нитры» лишь один игрок единственный раз выходил на поле.

23-летний уроженец Алматы Галбаев до «Нитры» выступал за болгарские «Верею», «Левски» и «Берое» и молдавский «Зимбру». В 2018 году он числился в «Иртыше» и «Кызыл-Жар СК», но не получил шанса дебютировать в премьер-лиге и играл только за молодежные команды.

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