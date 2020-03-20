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19:36 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Жетысу» рассказал о зарплатах и главной проблеме КПЛ

Форвард украинской «Ворсклы» Руслан Степанюк в интервью Football24.ua вспомнил казахстанский этап карьеры.

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Летом 2018 года Степанюк перешел в «Жетысу». За полтора сезона в КПЛ украинец провел 44 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять ассистов. Зимой он вернулся на родину.

— От «Жетысу» не было инициативы продлить договор, — говорит Степанюк. — А относительно других клубов — действительно, была возможность остаться в Казахстане. Там бюджет командам предоставляется в январе, соответственно, только тогда они могут планировать трансферы и следующие шаги.

— В финансовом плане в Казахстане все солидно?

— Да, только положительно в этом плане могу отозваться о «Жетысу». С зарплатой все было четко и стабильно. Хотя очень многое зависит от тренера. У меня он (Дмитрий Огай) был человеком слова. Поэтому деньги всегда поступали день в день.

— Что скажешь об экстремальных казахские выезды, которые растягиваются иногда более чем на тысячу километров?

— Именно в «Жетысу» с этим не было никаких проблем, ведь мы всегда передвигались самолетом. Для сравнения, уже в «Ворскле» я вдвое тяжелее пережил автобусный путь в Мариуполь, чем любой выезд в чемпионате Казахстана.

— А как насчет другой проблемы Казахстана — искусственных полей?

— Да, вы правы — это действительно существенная проблема. Там не все команды имеют натуральные поля, а некоторые стелют искусственное покрытие прямо на бетон. После матчей на таких газонах три дня пяток не чувствуешь.

Отметим, что в текущем сезоне Степанюк забил два гола в пяти матчах за «Ворсклу», огорчив киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Для 28-летнего форварда «Жетысу» стал первым и пока единственным зарубежным клубом в карьере.

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