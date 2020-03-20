Сербский футболист повторил антирекорд казахстанской премьер-лиги
Сербский защитник «Ордабасы» Александр Симчевич вошел в число антирекордсменов по количеству автоголов в казахстанской
Сербский защитник «Ордабасы» Александр Симчевич вошел в число антирекордсменов по количеству автоголов в казахстанской
В матче второго тура с «Таразом» (2:3) Симчевич срезал мяч в свои ворота на четвертой минуте. Этот автогол стал для него третьим в КПЛ: предыдущие случились в играх с «Астаной» в 2016 году и «Атырау» в 2015-м.
По три автогола в КПЛ вместе с Симчевичем имеют Павел Евтеев («Восток-Адиль», «Шахтер»), Олег Лотов («Булат», «Шахтер», «Тобол»), Сергей Скорых («Шахтер») и Ренат Абдулин («Кайрат», «Атырау», «Окжетпес»). Из этих игроков карьеру продолжает 35-летний Скорых, который в этом сезоне вернулся в родной «Кызыл-Жар СК».
По два раза в свои ворота забивали еще 13 футболистов. Всего в чемпионатах Казахстана зафиксировано 206 автоголов.
33-летний Симчевич выступает в КПЛ с 2013 года. Кроме «Ордабасы», он выступал за «Шахтер», «Актобе» и «Тараз». Всего в КПЛ на счету серба восемь голов, 30 желтых и две красных карточки в 168 матчах.