Футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью с новичком высшей лиги «Смолевичами» на старте чемпионата Беларуси

Играя на своем поле, брестчане владели инициативой, но открыть счет так и не смогли. Игроки «Смолевичей» умело оборонялись, проводя острые контратаки. Одна из них завершилась голом — на 55-й минуте игры точный удар по воротам хозяев нанес Владислав Мухамедов. Сразу после пропущенного гола брестчане имели две отличные возможности сравнять результат, но оба раза Павел Савицкий не смог использовать передачи Артема Милевского. Однако через 15 минут хозяева все же добились успеха, когда верховую подачу Сергея Кисляка замкнул Кики Габи. Динамовцы продолжали атаковать, но дожать соперников им не удалось — ничья 1:1.

Также сегодня минское «Динамо» принимает на своей арене еще одного дебютанта высшей лиги брестский «Рух». Эти команды никогда не встречались.

19 марта, в первый игровой день 30-го чемпионата страны минский «Энергетик-БГУ» сенсационно обыграл на своем поле 15-кратного чемпиона Беларуси борисовский БАТЭ — 3:1. Голевой дубль оформил Джасурбек Яхшибоев, еще один мяч в ворота гостей забил Душан Бакич. Среди борисовчан отличился Максим Скавыш.

Сенсация на старте чемпионата Беларуси: футболисты БАТЭ уступили «Энергетику-БГУ’В первом тайме хозяева дважды сумели добиться успеха: на 27-й минуте встречи Джасурбек Яхшибоев забил свой первый мяч, а еще через 7 минут оформил дубль.

Футболисты солигорского «Шахтера» уступили на свой арене жодинскому «Торпедо-БелАЗу» со счетом 0:1, пропустив мяч после удара Габриэля Рамоса в компенсированное время второго тайма.

«Торпедо-БелАЗ» одолело на выезде «Шахтер» в 1-м туре ЧБ по футболу, забив победный мяч в компенсированное времяПервый тайм на поле солигорского стадиона «Строитель» прошел в равной борьбе, оба соперника несколько раз были близки к тому, чтобы открыть счет, но голкиперы Александр Гутор и Владимир Бушма отразили все угрозы.