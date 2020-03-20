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22:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА предложил три варианта: завершить сезон 30 июня, 31 июля или 31 августа

Как стало известно «СЭ», рабочая группа УЕФА сегодня предложила всем федерациям, лигам и клубам Европы не один, а три варианта календаря этого сезона.

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Источник: uefa.com

Первоначально речь шла о том, чтобы завершить все внутренние чемпионаты, розыгрыши кубков и еврокубков, а также плей-офф Лиги наций (для определения оставшихся участников Евро-2020) к 30 июня. Затем, судя по всему, возникли большие сомнения в возможности соблюсти такой график.

Теперь на всякий случай для обсуждения и анализа предложены еще два варианта — завершить сезон до 31 июля или до 31 августа. Понятно, что в такой ситуации новый сезон придется начинать намного позже обычного. Кроме того, в ближайшее время в срочном порядке необходимо разработать общее решение проблемы контрактов, которые у ряда футболистов завершаются в мае или июне, а также найти компромисс с телевещателями.

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18 марта© Piter.tv
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