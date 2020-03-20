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22:41 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» на своем поле уступили «Руху» в матче чемпионата Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» неудачно стартовали в 30-м чемпионате Беларуси, уступив на своей арене дебютанту высшей лиги брестскому «Руху» со счетом 0:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Минчане с первых минут пошли вперед, создали немало голевых моментов, но мяч в ворота не попал. Зато дебютанты элитного дивизиона чуть ли не в первой своей атаке сумели добиться успеха — на 26-й минуте игры после подачи углового удара с левого фланга счет открыл Алексей Ковтун. Пропустив мяч, динамовцы продолжали доминировать, но отыграться так и не сумели.

Также сегодня действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» на своем поле разошлись миром с гостями из «Смолевичей» — 1:1.

В первый игровой день нового первенства еще два фаворита потерпели неудачу: борисовский БАТЭ неожиданно уступил в гостях минскому «Энергетику-БГУ» — 1:3, а солигорский «Шахтер» на свой арене проиграл жодинскому «Торпедо-БелАЗу» со счетом 0:1.

Еще две встречи первого тура состоятся 21 марта: «Витебск» — «Городея» и «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно). Заключительные игры пройдут 22 марта: «Слуцк» — «Славия» (Мозырь) и «Белшина» (Бобруйск) — «Минск».

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