Футболисты минского «Динамо» на своем поле уступили «Руху» в матче чемпионата Беларуси

Минчане с первых минут пошли вперед, создали немало голевых моментов, но мяч в ворота не попал. Зато дебютанты элитного дивизиона чуть ли не в первой своей атаке сумели добиться успеха — на 26-й минуте игры после подачи углового удара с левого фланга счет открыл Алексей Ковтун. Пропустив мяч, динамовцы продолжали доминировать, но отыграться так и не сумели.

Также сегодня действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» на своем поле разошлись миром с гостями из «Смолевичей» — 1:1.

В первый игровой день нового первенства еще два фаворита потерпели неудачу: борисовский БАТЭ неожиданно уступил в гостях минскому «Энергетику-БГУ» — 1:3, а солигорский «Шахтер» на свой арене проиграл жодинскому «Торпедо-БелАЗу» со счетом 0:1.