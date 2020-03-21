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10:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент ФК «Интернасьонал» сообщил, что у него обнаружен коронавирус

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент бразильского футбольного клуба «Интернасьонал» Марсело Медейрос на своей странице в Twitter сообщил, что анализ показал наличие у него коронавируса.

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«Друзья, я получил результат теста, который подтверждает, что у меня есть COVID-19. Следуя протоколам, указанным учреждениями здравоохранения, я буду оставаться в изоляции в течение следующих 14 дней. Все профилактические меры уже приняты с семьей, друзьями и другими членами клуба. Я благодарен за сотни сообщений, которые получил за последние несколько дней. Со спокойствием и сотрудничеством, давайте решать эту проблему вместе», — написал Медейрос.

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В Бразилии на данный момент зафиксировано более 600 случаев заражения коронавирусом, семь человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек более чем в 168 странах, более 9 тысяч скончались.

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Пять мифов о коронавирусе
Радио Свобода
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