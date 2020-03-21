Президент Сербии обещал арестовать игрока «Реала» за нарушение карантина
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае повторного нарушения карантина нападающий мадридского «Реала» Лука Йович будет арестован.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае повторного нарушения карантина нападающий мадридского «Реала» Лука Йович будет арестован.
«Если Йович выйдет из своей квартиры, его арестуют. Думаю, он сожалеет о содеянном, но я дам ему понять, что жизнь наших граждан важнее, чем его миллионы», — цитирует Вучича Marca.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 11 тысяч человек, 90 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 275 тыс.
Ранее Йович принес извинения за нарушения карантина.