Президент Сербии обещал арестовать игрока «Реала» за нарушение карантина

«Если Йович выйдет из своей квартиры, его арестуют. Думаю, он сожалеет о содеянном, но я дам ему понять, что жизнь наших граждан важнее, чем его миллионы», — цитирует Вучича Marca .

Футболист отметил, что не знал о правилах карантина в Сербии. Он обвинил службы в том, что они ему не дали инструкции, как действовать во время карантина.