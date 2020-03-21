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01:03 (мск), источник: Газета.Ру

Президент Сербии обещал арестовать игрока «Реала» за нарушение карантина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае повторного нарушения карантина нападающий мадридского «Реала» Лука Йович будет арестован.

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Источник: Reuters

Из-за угрозы распространения коронавируса в Белграде действует двухнедельный карантин. Футболист вернулся на родину после приостановки чемпионата Испании, однако проигнорировал требования властей.

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«Если Йович выйдет из своей квартиры, его арестуют. Думаю, он сожалеет о содеянном, но я дам ему понять, что жизнь наших граждан важнее, чем его миллионы», — цитирует Вучича Marca.

Футболист отметил, что не знал о правилах карантина в Сербии. Он обвинил службы в том, что они ему не дали инструкции, как действовать во время карантина.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 11 тысяч человек, 90 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 275 тыс.

Ранее Йович принес извинения за нарушения карантина.

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