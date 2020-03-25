Малышка-вспышка: ослепительная пассия главного футбольного вундеркинда
Знакомьтесь, восхитительная Агустина Гандольфо — девушка аргентинского форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Знакомьтесь, восхитительная Агустина Гандольфо — девушка аргентинского форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Можно много писать про ее личные качества, отмечать незаурядные внешние данные пикантной аргентинки, но лучше всего о ней самой расскажет ее Instagram.
Агустине 24 года. Она — известная аргентинская модель. Жгучая красавица познакомилась с Лаутаро на родине, когда тот выступал за местный «Расинг» из города Авельянеда, что под
Уже в стране с Аппенинского полуострова девушка познакомилась и подружилась с еще одной колоритной особой и разрушительницей мужских сердец — Вандой Икарди.
Ее Instagram на данный момент насчитывает 571 тысячу подписчиков. С каждым днем популярность Агустины в социальных сетях только растет. Девушка не стесняется демонстрировать публике свои привлекательные формы, выкладывая порой очень откровенные фотографии.
В столице моды наша сегодняшняя героиня без дела не сидит — она снимается для модных глянцевых журналов, а также участвует в различных местных телевизионных
В последнее время в СМИ активно ходят слухи, что уже ближайшим летом аргентинский футболист сменит Милан на Барселону, где должен примерить
Переезд в испанский чемпионат должен положительно сказаться на карьере талантливого форварда. Да и девушке Лаутаро определенно должно понравиться в столице Каталонии, особенно учитывая новые финансовые перспективы ее молодого человека: по слухам, «Барса» готова платить юному дарованию 10 миллионов евро в год.
Как бы там дальше не сложилась судьба, одно точно ясно: такая горячая штучка как Агустина будет продолжать вдохновлять Мартинеса на новые голевые свершения в любой команде, а значит мы еще не раз увидим забитые мячи в его исполнении, а сама девушка в свою очередь еще не раз порадует аудиторию умопомрачительным пляжным селфи.