Малышка-вспышка: ослепительная пассия главного футбольного вундеркинда

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Можно много писать про ее личные качества, отмечать незаурядные внешние данные пикантной аргентинки, но лучше всего о ней самой расскажет ее Instagram.

Агустине 24 года. Она — известная аргентинская модель. Жгучая красавица познакомилась с Лаутаро на родине, когда тот выступал за местный «Расинг» из города Авельянеда, что под Буэнос-Айресом. Впоследствии Агустина переехала со своим бойфрендом в Италию, где они проживают вместе и по сей день. Именно после переезда в Милан горячая блондинка получила широкую известность, а количество ее поклонников увеличилось как минимум вдвое.

Уже в стране с Аппенинского полуострова девушка познакомилась и подружилась с еще одной колоритной особой и разрушительницей мужских сердец — Вандой Икарди.

Ее Instagram на данный момент насчитывает 571 тысячу подписчиков. С каждым днем популярность Агустины в социальных сетях только растет. Девушка не стесняется демонстрировать публике свои привлекательные формы, выкладывая порой очень откровенные фотографии.

В столице моды наша сегодняшняя героиня без дела не сидит — она снимается для модных глянцевых журналов, а также участвует в различных местных телевизионных ток-шоу. Агустина старается посещать практически каждый матч своего возлюбленного, где оказывает ему максимально горячую поддержку. Как итог — большое количество забитых мячей и статус одного их самых востребованных молодых футболистов мира. Во всем этом, безусловно, немалая заслуга прекрасной девушки.

В последнее время в СМИ активно ходят слухи, что уже ближайшим летом аргентинский футболист сменит Милан на Барселону, где должен примерить сине-гранатовую футболку. В нынешнем сезоне Мартинес в 31 матче за «Интер» забил 16 голов, и наверняка забил бы еще, если бы не коронавирус…

Переезд в испанский чемпионат должен положительно сказаться на карьере талантливого форварда. Да и девушке Лаутаро определенно должно понравиться в столице Каталонии, особенно учитывая новые финансовые перспективы ее молодого человека: по слухам, «Барса» готова платить юному дарованию 10 миллионов евро в год.

Как бы там дальше не сложилась судьба, одно точно ясно: такая горячая штучка как Агустина будет продолжать вдохновлять Мартинеса на новые голевые свершения в любой команде, а значит мы еще не раз увидим забитые мячи в его исполнении, а сама девушка в свою очередь еще не раз порадует аудиторию умопомрачительным пляжным селфи.