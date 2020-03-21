«Наполи» вернется к тренировкам, несмотря на карантин из-за коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

Возобновление тренировочных занятий запланировано на 25 марта, хотя объявленный правительством страны карантин будет длиться до 3 апреля.

Напомним, что в настоящее время подопечные Дженнаро Гаттузо занимают шестое место в турнирной таблице Серии А.