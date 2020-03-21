Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
10:27 (мск), источник: Газета.Ру

«Наполи» вернется к тренировкам, несмотря на карантин из-за коронавируса

Итальянский «Наполи» вернется к тренировкам, несмотря на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Наверх

Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возобновление тренировочных занятий запланировано на 25 марта, хотя объявленный правительством страны карантин будет длиться до 3 апреля.

Напомним, что в настоящее время подопечные Дженнаро Гаттузо занимают шестое место в турнирной таблице Серии А.

Во время загрузки произошла ошибка.

Число жертв коронавируса превысило 10 тысяч
Настоящее время
Фоторепортаж
Коронавирус закрывает стадионы по всей ЕвропеКоронавирус закрывает стадионы по всей Европе
Читайте также
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Пока идет коронавирус: в Польше предложили присвоить регион РФ
СМИ: Чемпионат Англии по футболу хотят доиграть без зрителей
Оргкомитет «Токио-2020» сделает все, чтобы провести Игры в июле
ФИФА опубликовала фильм о ЧМ-2018 в России
Ломаченко намерен бороться с коронавирусом с мечом и топором
IIHF к воскресенью ждет ответ по ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии
Футболистка сборной Казахстана стала игроком «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь