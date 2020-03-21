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12:04 (мск), источник: БЕЛТА

«Витебск» примет «Городею», футболисты «Ислочи» сыграют с «Неманом» в чемпионате Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся очередные поединки первого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В 14.00 футболисты «Витебска» на своем поле начнут встречу с «Городеей». В прошлом сезоне городейская команда обыграла витебчан на их арене со счетом 2:0, а у себя дома сыграла вничью — 1:1.

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В 16.00 на поле ФК «Минск» стартует поединок «Ислочи» и гродненского «Немана». Подопечные Виталия Жуковского в прошлом чемпионате одолели «Неман» в Минске (1:0), а в Гродно соперники не выявили победителя (1:1). Сегодняшний матч будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

На старте 30-го национального первенства все его фавориты не смогли добиться побед. Чемпион страны брестское «Динамо» у себя дома сыграл вничью со «Смолевичами» — 1:1, а еще два призера потерпели поражения: вице-чемпион борисовский БАТЭ на выезде проиграл минскому «Энергетику-БГУ» с результатом 1:3, обладатель бронзы солигорский «Шахтер» на своем поле уступил жодинскому «Торпедо-БелАЗу» — 0:1.

Заключительные игры первого тура пройдут 22 марта: «Слуцк» — «Славия» (Мозырь) и «Белшина» (Бобруйск) — «Минск».

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