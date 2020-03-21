«Витебск» примет «Городею», футболисты «Ислочи» сыграют с «Неманом» в чемпионате Беларуси
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся очередные поединки первого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся очередные поединки первого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В 14.00 футболисты «Витебска» на своем поле начнут встречу с «Городеей». В прошлом сезоне городейская команда обыграла витебчан на их арене со счетом 2:0, а у себя дома сыграла вничью — 1:1.
В 16.00 на поле ФК «Минск» стартует поединок «Ислочи» и гродненского «Немана». Подопечные Виталия Жуковского в прошлом чемпионате одолели «Неман» в Минске (1:0), а в Гродно соперники не выявили победителя (1:1). Сегодняшний матч будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
На старте 30-го национального первенства все его фавориты не смогли добиться побед. Чемпион страны брестское «Динамо» у себя дома сыграл вничью со «Смолевичами» — 1:1, а еще два призера потерпели поражения:
Заключительные игры первого тура пройдут 22 марта: «Слуцк» — «Славия» (Мозырь) и «Белшина» (Бобруйск) — «Минск».