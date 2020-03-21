Легионер «Астаны» пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Футболист выделил средства для борьбы с пандемией коронавируса. Отмечается, что в этой стране деньги пожертвовали и другие известные черногорские игроки, такие как Лука Джорджевич, Стефан Савич и Стеван Йоветич. Общая сумма составила 150 тысяч евро.