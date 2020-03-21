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13:05 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Астаны» пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Защитник «Астаны» Жарко Томашевич перечислил 20 тысяч евро национальному координационному органу Черногории, передает Vijesti.me.

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Футболист выделил средства для борьбы с пандемией коронавируса. Отмечается, что в этой стране деньги пожертвовали и другие известные черногорские игроки, такие как Лука Джорджевич, Стефан Савич и Стеван Йоветич. Общая сумма составила 150 тысяч евро.

Напомним, что из-за распространения коронавируса и введения в Казахстане режима ЧП розыгрыш КПЛ приостановлен. «Астана» ушла на перерыв на первом месте.

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