Легионер «Астаны» пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом
Защитник «Астаны» Жарко Томашевич перечислил 20 тысяч евро национальному координационному органу Черногории, передает Vijesti.me.
Защитник «Астаны» Жарко Томашевич перечислил 20 тысяч евро национальному координационному органу Черногории, передает Vijesti.me.
Футболист выделил средства для борьбы с пандемией коронавируса. Отмечается, что в этой стране деньги пожертвовали и другие известные черногорские игроки, такие как Лука Джорджевич, Стефан Савич и Стеван Йоветич. Общая сумма составила 150 тысяч евро.
Напомним, что