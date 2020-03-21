МЮ и «Сити» пожертвовали по 50 тысяч фунтов продовольственным фондам

Источник: AP 2020

Оба клуба помогут компании, которая объединяет сеть из более чем 1200 благотворительных продовольственных фондов, в том числе 19 в Манчестере.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы гордимся той ролью, которую играют наши фанаты в оказании помощи местным продовольственным фондам, и признаем, что коронавирус повлиял на эти благотворительные учреждения. Во время такого вызова обществу, мы рады объединиться с нашими болельщиками, чтобы помочь уязвимой части людей», — говорится в совместном заявлении клубов.