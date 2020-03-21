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16:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МЮ и «Сити» пожертвовали по 50 тысяч фунтов продовольственным фондам

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Английские футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пожертвовали по 50 тысяч фунтов стерлингов благотворительным продовольственным фондам, чтобы помочь с возросшим спросом из-за кризиса в связи с эпидемией коронавируса, сообщает Mirror.

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Источник: AP 2020

Оба клуба помогут компании, которая объединяет сеть из более чем 1200 благотворительных продовольственных фондов, в том числе 19 в Манчестере.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы гордимся той ролью, которую играют наши фанаты в оказании помощи местным продовольственным фондам, и признаем, что коронавирус повлиял на эти благотворительные учреждения. Во время такого вызова обществу, мы рады объединиться с нашими болельщиками, чтобы помочь уязвимой части людей», — говорится в совместном заявлении клубов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 230 тысяч человек в 176 странах, почти 10 тысяч скончались.

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