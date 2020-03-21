МЮ и «Сити» пожертвовали по 50 тысяч фунтов продовольственным фондам

Оба клуба помогут компании, которая объединяет сеть из более чем 1200 благотворительных продовольственных фондов, в том числе 19 в Манчестере.
«Мы гордимся той ролью, которую играют наши фанаты в оказании помощи местным продовольственным фондам, и признаем, что коронавирус повлиял на эти благотворительные учреждения. Во время такого вызова обществу, мы рады объединиться с нашими болельщиками, чтобы помочь уязвимой части людей», — говорится в совместном заявлении клубов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 230 тысяч человек в 176 странах, почти 10 тысяч скончались.