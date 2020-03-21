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16:24 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» одолели «Городею» в чемпионате Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» выиграли у «Городеи» 1:0 в матче стартового тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом домашнем поединке нового сезона витебчане открыли счет на 20-й минуте, когда защитник гостей Дмитрий Игнатенко срезал мяч в свои ворота.

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В самом конце первой половины игры хозяева остались в меньшинстве после удаления Максима Каленчука, но футболисты «Городеи» не сумели отыграться.

Позже на поле ФК «Минск» футболисты «Ислочи» будут соперничать с гродненским «Неманом».

Результаты других матчей первого тура 30-го национального первенства: «Динамо» (Брест) — «Смолевичи» — 1:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — БАТЭ (Борисов) — 3:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо-БелАЗ» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Рух» (Брест) — 0:1.

Заключительные игры первого тура пройдут 22 марта: «Слуцк» — «Славия» (Мозырь) и «Белшина» (Бобруйск) — «Минск».

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