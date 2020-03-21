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19:24 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» победила «Неман» в домашнем матче чемпионата Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали викторию со счетом 1:0 над гродненским «Неманом» в домашнем поединке стартового тура 30-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча на поле ФК «Минск» прошла в напряженной борьбе, с обилием единоборств, результатом чего стало удаление сербского легионера гродненской дружины Зорана Марушича, покинувшего поле незадолго до перерыва. Во второй половине хозяева провели множество атак, дважды мяч попадал в каркас ворот, а однажды угодил в руку защитнику гостей, но арбитр не назначил пенальти. И все же подопечные Виталия Жуковского добились своего — на 88-й минуте цели достиг дальний удар гвинейского форварда Момо Янсане.

Также сегодня футболисты «Витебска» выиграли на своем поле у «Городеи» с тем же минимальным преимуществом — 1:0. Витебчане весь второй тайм играли в меньшинстве, но сумели удержать победный результат.

Результаты других матчей первого тура 30-го национального первенства: «Динамо» (Брест) — «Смолевичи» — 1:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — БАТЭ (Борисов) — 3:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо-БелАЗ» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Рух» (Брест) — 0:1.

Заключительные игры первого тура пройдут 22 марта: «Слуцк» — «Славия» (Мозырь) и «Белшина» (Бобруйск) — «Минск».

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