«Ислочь» победила «Неман» в домашнем матче чемпионата Беларуси

Встреча на поле ФК «Минск» прошла в напряженной борьбе, с обилием единоборств, результатом чего стало удаление сербского легионера гродненской дружины Зорана Марушича, покинувшего поле незадолго до перерыва. Во второй половине хозяева провели множество атак, дважды мяч попадал в каркас ворот, а однажды угодил в руку защитнику гостей, но арбитр не назначил пенальти. И все же подопечные Виталия Жуковского добились своего — на 88-й минуте цели достиг дальний удар гвинейского форварда Момо Янсане.