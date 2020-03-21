Каррера — топ и в Греции. Он выведет АЕК в Лигу чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Массимо Каррера возглавляет АЕК с 8 декабря 2019 года. Статистика итальянца впечатляет: 12 побед, пять ничьих и одно поражение. Каррера не только наладил оборону команды, но и сплотил игроков, заставив их дожимать положительные результаты в концовках матчей. Последний пример — игра 26-го тура против аутсайдера суперлиги «Паниониса» (1:1), когда ничья была спасена на 90-й минуте благодаря голу нападающего Виктора Клонаридиса.

В регулярном чемпионате Греции АЕК стал третьим. До идущего вторым ПАОК — всего одно очко. Правда, такой результат стал возможным из-за скандала: с черно-белых сняли семь баллов из-за того, что их президент Иван Саввиди владел пакетом акций еще одного клуба суперлиги — «Ксанти», что запрещено регламентом.

В Кубке Греции АЕК дошел до полуфинала, где играет с «Арисом». Первый матч закончился домашней победой команды Карреры (2:1).

К сожалению, внутренние турниры в Греции приостановлены из-за пандемии коронавируса. Как сообщает официальный Twitter суперлиги, ограничение действует «до дальнейшего уведомления».

Не исключено, что соревнования возобновятся в конце апреля — начале мая, поскольку в Греции не самая плохая ситуация с распространением вируса (495 инфицированных на 21 марта). Тогда Каррере предстоит плей-офф в суперлиге с командами из «чемпионской группы» и ответный матч с «Арисом» в Кубке страны. Пока же подробно рассказываем о том, как итальянец работает в Афинах.

Тактика: по заветам «Спартака»

Когда Каррера возглавил АЕК, то сразу же заявил, что основной расстановкой будет 4−2−3−1. Такую схему он преимущественно использовал во время своей работы в «Спартаке», изредка применяя 3−5−2, а в последний сезон действуя по 4−3−3 (не без участия Рауля Рианчо).

Итальянец сдержал слово: девять из 18 матчей АЕК провел именно по 4−2−3−1. При этом в последних семи встречах использовалась только такая схема. Вторая по популярности расстановка — 3−5−2. Она применялась преимущественно в первых матчах Карреры в АЕК, чтобы сбалансировать оборону. Дважды афинская команда играла по 4−3−3 — с грандами греческого футбола: ПАОК и «Олимпиакосом».

Сильные стороны АЕК также сопоставимы с теми, за счет которых «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2016/17. Помимо мотивации, которая по-прежнему остается одной из характерных черт команд Карреры, можно выделить следующее:

1. Компактная оборона (до назначения итальянца АЕК пропускал 1,3 гола за матч, после — 0,5). Игроки успевают быстро возвращаться из атаки назад, а также не оставляют пустой опорную зону. Здесь Каррера только прибавил: если со «Спартаком» у него случались провалы в стиле 0:4 от «Крыльев Советов», то в Греции такого не происходит. При нем АЕК не пропускал больше одного гола за матч.

2. Фланговая игра. Для продвижения мяча АЕК использует именно эти зоны, а в завершающей стадии атаки — кроссы или передачи низом. Большую роль здесь играют крайние защитники — Элдер Лопеш (слева) и Михалис Бакакис (справа). Кто-то из них на скорости прорывается к воротам, в то время как другой остается чуть ниже для подстраховки.

3. Креативное нападение. В Греции у Карреры есть свои Промес и Зе Луиш, способные взломать насыщенную оборону (впрочем, о конкретных игроках — ниже), а также исполнить «стандарт».

Кроме того, итальянец быстро адаптировался к чемпионату Греции, поняв его специфику: тактические фолы и затяжка времени с помощью валянья на газоне — нормальная практика для любого клуба суперлиги. АЕК регулярно использует подобные приемы. Ярче всего это проявилось в матче с «Олимпиакосом» (0:0), когда нужно было сдерживать финальный «навал» соперника.

Кто играет в АЕК

В клубе хороший подбор исполнителей в каждой линии, за счет чего достигается баланс. Пройдемся по некоторым из них.

Оборона. Помимо указанных выше Лопеша и Бакакиса, отвечающих за продвижение мяча, в АЕК сформировалась твердая пара центральных защитников. Ее образуют экс-игрок «Краснодара» Огнен Враньеш и грек Стратос Сварнас. Первый часто допускал результативные ошибки в начале сезона, но при Каррере стал лидером обороны АЕК. Второй обладает хорошим первым пасом и скоростью, позволяющей подключаться вперед и быстро возвращаться назад.

Опорная зона. Роль опорного хавбека исполняет Ненад Крстичич, не только грамотно работающий без мяча, но и подключающийся к атакам. Полузащитника бокс-ту-бокс играет Дамиан Шиманьски, права на которого принадлежат «Ахмату». Он обеспечивает связь между обороной и нападением. По сообщениям греческих СМИ, АЕК планирует выкупить поляка за 1,5 миллиона евро.

Нападение. В этой линии сосредоточены наиболее креативные игроки. Позицию «десятки» занимает Петрос Манталос. Схожие функции с Промесом выполняет экс-игрок «Интера» и «Рубина» Марко Ливая, действующий слева. На правом фланге подобная роль отдана Даниэле Верде. В стиле Зе Луиша на острие атаки играют Серхио Араухо и Нелсон Оливейра, цепляющиеся за мячи и полезные при «стандартах».

Что пишут о Каррере в Греции

Отзывы о работе итальянца в АЕК преимущественно положительные. Вот что писало издание Agona Sport в феврале:

— Каррера вернул АЕК менталитет победителей впервые после чемпионского сезона-2017/18. При нем команда представляет собой уверенность, организованность и силу. Тактические проблемы в защите остались в прошлом. Итальянец создал эффективную оборонительную систему, которая не позволяла соперникам забивать из желаемых позиций.

Единственный шанс, что Каррера покинет клуб после окончания текущей кампании, — это если иностранный клуб сделает ему соблазнительное предложение. АЕК находится в прекрасной форме и демонстрирует отличный футбол.

А это характеристика, данная работе итальянца уже в марте:

— Нет никаких сомнений в том, что АЕК изменился в лучшую сторону с момента назначения Карреры. Он превратил эту команду в силу, с которой нужно считаться.

АЕК нужно продолжать работать над атакой. В последнее время это получается все лучше. В концовке полуфинального матча Кубка Греции АЕК старался забить «Арису» как можно больше голов, несмотря на лидерство в счете. Раньше команда Карреры бездельничала и играла на контратаках, если забивала первой. Это приносило результат, но вряд ли являлось той тактикой, которая должна быть свойственна такому большому клубу, как АЕК.

Итог

Каррера будет работать с АЕК и дальше. Вот его недавние слова, сказанные в интервью клубной пресс-службе:

— Мой агент провел встречу с руководством АЕК, и мы пришли к выводу, что будем продолжать совместную работу до лета 2021 года. Я думаю только о предстоящих играх. Мы хотим добиться положительных результатов, чтобы поднять АЕК в турнирной таблице. Главное — достичь всех наших целей.