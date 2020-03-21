Каррера — топ и в Греции. Он выведет АЕК в Лигу чемпионов
Большой гид по работе итальянца в Афинах.
Большой гид по работе итальянца в Афинах.
Массимо Каррера возглавляет АЕК с 8 декабря 2019 года. Статистика итальянца впечатляет: 12 побед, пять ничьих и одно поражение. Каррера не только наладил оборону команды, но и сплотил игроков, заставив их дожимать положительные результаты в концовках матчей. Последний пример — игра 26-го тура против аутсайдера суперлиги «Паниониса» (1:1), когда ничья была спасена на 90-й минуте благодаря голу нападающего Виктора Клонаридиса.
В регулярном чемпионате Греции АЕК стал третьим. До идущего вторым ПАОК — всего одно очко. Правда, такой результат стал возможным
В Кубке Греции АЕК дошел до полуфинала, где играет с «Арисом». Первый матч закончился домашней победой команды Карреры (2:1).
К сожалению, внутренние турниры в Греции приостановлены
Не исключено, что соревнования возобновятся в конце апреля — начале мая, поскольку в Греции не самая плохая ситуация с распространением вируса (495 инфицированных на 21 марта). Тогда Каррере предстоит
Когда Каррера возглавил АЕК, то сразу же заявил, что основной расстановкой будет 4−2−3−1. Такую схему он преимущественно использовал во время своей работы в «Спартаке», изредка применяя 3−5−2, а в последний сезон действуя по 4−3−3 (не без участия Рауля Рианчо).
Итальянец сдержал слово: девять из 18 матчей АЕК провел именно по 4−2−3−1. При этом в последних семи встречах использовалась только такая схема. Вторая по популярности расстановка — 3−5−2. Она применялась преимущественно в первых матчах Карреры в АЕК, чтобы сбалансировать оборону. Дважды афинская команда играла по 4−3−3 — с грандами греческого футбола: ПАОК и «Олимпиакосом».
Сильные стороны АЕК также сопоставимы с теми, за счет которых «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2016/17. Помимо мотивации, которая
1. Компактная оборона (до назначения итальянца АЕК пропускал 1,3 гола за матч, после — 0,5). Игроки успевают быстро возвращаться из атаки назад, а также не оставляют пустой опорную зону. Здесь Каррера только прибавил: если со «Спартаком» у него случались провалы в стиле 0:4 от «Крыльев Советов», то в Греции такого не происходит. При нем АЕК не пропускал больше одного гола за матч.
2. Фланговая игра. Для продвижения мяча АЕК использует именно эти зоны, а в завершающей стадии атаки — кроссы или передачи низом. Большую роль здесь играют крайние защитники — Элдер Лопеш (слева) и Михалис Бакакис (справа).
3. Креативное нападение. В Греции у Карреры есть свои Промес и Зе Луиш, способные взломать насыщенную оборону (впрочем, о конкретных игроках — ниже), а также исполнить «стандарт».
Кроме того, итальянец быстро адаптировался к чемпионату Греции, поняв его специфику: тактические фолы и затяжка времени с помощью валянья на газоне — нормальная практика для любого клуба суперлиги. АЕК регулярно использует подобные приемы. Ярче всего это проявилось в матче с «Олимпиакосом» (0:0), когда нужно было сдерживать финальный «навал» соперника.
В клубе хороший подбор исполнителей в каждой линии, за счет чего достигается баланс. Пройдемся по некоторым из них.
Оборона. Помимо указанных выше Лопеша и Бакакиса, отвечающих за продвижение мяча, в АЕК сформировалась твердая пара центральных защитников. Ее образуют
Опорная зона. Роль опорного хавбека исполняет Ненад Крстичич, не только грамотно работающий без мяча, но и подключающийся к атакам. Полузащитника
Нападение. В этой линии сосредоточены наиболее креативные игроки. Позицию «десятки» занимает Петрос Манталос. Схожие функции с Промесом выполняет
Отзывы о работе итальянца в АЕК преимущественно положительные. Вот что писало издание Agona Sport в феврале:
— Каррера вернул АЕК менталитет победителей впервые после чемпионского сезона-2017/18. При нем команда представляет собой уверенность, организованность и силу. Тактические проблемы в защите остались в прошлом. Итальянец создал эффективную оборонительную систему, которая не позволяла соперникам забивать из желаемых позиций.
Единственный шанс, что Каррера покинет клуб после окончания текущей кампании, — это если иностранный клуб сделает ему соблазнительное предложение. АЕК находится в прекрасной форме и демонстрирует отличный футбол.
А это характеристика, данная работе итальянца уже в марте:
— Нет никаких сомнений в том, что АЕК изменился в лучшую сторону с момента назначения Карреры. Он превратил эту команду в силу, с которой нужно считаться.
АЕК нужно продолжать работать над атакой. В последнее время это получается все лучше. В концовке полуфинального матча Кубка Греции АЕК старался забить «Арису» как можно больше голов, несмотря на лидерство в счете. Раньше команда Карреры бездельничала и играла на контратаках, если забивала первой. Это приносило результат, но вряд ли являлось той тактикой, которая должна быть свойственна такому большому клубу, как АЕК.
Каррера будет работать с АЕК и дальше. Вот его недавние слова, сказанные в интервью клубной пресс-службе:
— Мой агент провел встречу с руководством АЕК, и мы пришли к выводу, что будем продолжать совместную работу до лета 2021 года. Я думаю только о предстоящих играх. Мы хотим добиться положительных результатов, чтобы поднять АЕК в турнирной таблице. Главное — достичь всех наших целей.
Борьба в