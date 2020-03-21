Козел-талисман «Кельна» впервые в истории клуба дал потомство
Известный маскот немецкого футбольного клуба «Кельн» козел Хеннес IX впервые в истории клуба дал потомство. Его подруга Ильза родила двух козочек.
Известный маскот немецкого футбольного клуба «Кельн» козел Хеннес IX впервые в истории клуба дал потомство. Его подруга Ильза родила двух козочек.
Хеннес IX содержится в зоопарке Кельна, который сейчас закрыт для посетителей
Первого маскота, козла Хеннеса I, «Кельн» получил в подарок 13 февраля 1950 года.
Бундеслига, как и другие европейские чемпионаты, сейчас остановлена