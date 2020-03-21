Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
20:22 (мск), источник: Sport24

Козел-талисман «Кельна» впервые в истории клуба дал потомство

Известный маскот немецкого футбольного клуба «Кельн» козел Хеннес IX впервые в истории клуба дал потомство. Его подруга Ильза родила двух козочек.

Наверх
Источник: Sport24

Хеннес IX содержится в зоопарке Кельна, который сейчас закрыт для посетителей из-за коронавируса. Хеннесу IX два года.

Первого маскота, козла Хеннеса I, «Кельн» получил в подарок 13 февраля 1950 года.

Бундеслига, как и другие европейские чемпионаты, сейчас остановлена из-за коронавируса. «Кельн» занимает 10-е место в таблице после 25 туров.

Кельн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Семенович рассказала историю скандального поцелуя с теннисисткой Мыскиной
Инстаграм-модель облизала унитаз, запустив коронавирус-челлендж: видео
Хоккейная пустота. Чемпионат мира отменен, надежда только на НХЛ
Президент РПЛ назвал самую оптимистичную дату возобновления ЧР
В США опасаются атак «русских хакеров» во время Олимпиады-2020
Лучший лыжник сезона Большунов раскрыл размер своего заработка
Клубы Манчестера пожертвовали средства в продовольственные фонды
Футболистка сборной Казахстана стала игроком «Зенита»
Назван самый тестируемый РУСАДА клуб КХЛ в 2020 году
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь