Левандовски и его супруга пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и его супруга Анна пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и его супруга Анна пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Ранее такую же сумму выделили защитник команды Джошуа Киммих и полузащитник Леон Горецка.
Напоним, что все европейские чемпионаты взяли паузу в связи с пандемией.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 290 388 человек. Умерших — 11 963, выздоровевших — 93 618. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.