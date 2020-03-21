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20:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Левандовски и его супруга пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и его супруга Анна пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее такую же сумму выделили защитник команды Джошуа Киммих и полузащитник Леон Горецка.

Напоним, что все европейские чемпионаты взяли паузу в связи с пандемией.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 290 388 человек. Умерших — 11 963, выздоровевших — 93 618. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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