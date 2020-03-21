Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом. Это третий случай заболевания в клубе
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка сдали положительный тест на коронавирус. Об этом футболист заявил в своем инстаграме.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка сдали положительный тест на коронавирус. Об этом футболист заявил в своем инстаграме.
«Всем привет. Хочу сообщить, что мы с моей девушкой Орианой получили результаты теста на коронавирус. Он дал положительный результат.
К счастью, мы находимся в идеальных условиях. Спасибо вам за поддержку, — написал Дибала.
Это уже третий случай заболевания в «Ювентусе». Ранее коронавирус был диагностирован у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди. Что касается Дибалы, то несколько дней назад уже сообщалось о его болезни, однако и «Ювентус», и сам игрок эту информацию отрицали.
Дибала находится у себя дома на карантине с 11 марта. В «Ювентусе» уже сообщили, что футболист чувствует себя хорошо, у него нет симптомов заболевания.