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00:02 (мск), источник: Sport24

Милевский, заряды фанатов под баян и аналог «Спартака». Почему нужно смотреть чемпионат Белоруссии

Гид Sport24 по главной лиге Европы.

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Источник: Sport24

Высшая лига чемпионата Белоруссии по футболу — главный турнир прямо сейчас. Это факт, с которым нам придется жить как минимум в ближайшие недели. Чемпионат Белоруссии один из немногих не ушел на карантин, вызванный пандемией коронавируса. А «Матч ТВ» в экстренном порядке выкупил права на турнир.

Теперь в прямом эфире будут транслироваться игры. И такие перфомансы белорусских болельщиков:

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Формат

Высшая лига проходит по системе «весна-осень». В ней 16 команд. В общем, все то, что было в российской Премьер-лиге еще десять лет назад. Чемпион получает путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Серебряный и бронзовый призеры, а также обладатель Кубка страны — в отбор Лиги Европы.

Кстати, Кубок Белоруссии проходит по системе «осень-весна». И в ближайшее время нас ждут полуфинальные матчи.

А один трофей уже был разыгран. Чемпион страны брестское «Динамо» без проблем разобралось с прошлогодним победителем Кубка солигорским «Шахтером».

А еще у чемпионата Белоруссии есть гимн! Конечно, мелодия пока не так запоминается, как гимн Лиги чемпионов. Но будьте уверены, неделя-другая — и вы начнете ее напевать.

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Фавориты

Еще несколько лет назад фаворит в Белоруссии был один — БАТЭ (расшифровывается как Борисовский завод автотракторного электрооборудования). Но сейчас ситуация несколько изменилась. В групповом этапе ЛЧ борисовчан уже давно не наблюдаем.

А в прошлом году в чемпионате доминировало «Динамо» из Бреста, которое серьезно преобразилось после того, как получило арабских инвесторов и завоевало первый титул в истории.

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Должен навязать борьбу и «Шахтер», который в последние годы активно подбирается к вершине. А сейчас солигорцы еще и подписали лучшего вратаря страны прошлого года Александра Гутора из брестского «Динамо». Вы можете его помнить по матчам БАТЭ в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Каждый год в фавориты турнира записывают и минское «Динамо». Пожалуй, самый популярный клуб страны, который свой последний трофей завоевал 16 лет назад. Никого не напоминает?

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Так что будущего чемпиона стоит искать в этой четверке. Хотя в первом туре все четыре команды синхронно оступились. Очки набрал только Брест, сыграв дома вничью со скромными «Смолевичами». БАТЭ проиграл «Энергетику-БГУ», «Шахтер» — жодинскому «Торпедо», а Минск — брестскому «Руху».

За кем еще следить?

Вот, кстати, тему «Руха» стоит осветить подробнее. Команда — новичок Высшей лиги, которая прошла путь от основания до выхода в «вышку» за три года. Точнее, в 2016 году клуб был воссоздан по инициативе одного болельщика брестского «Динамо».

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А история «Руха» берет начало в 30-х годах прошлого века, когда команда рубилась в чемпионате Полесья и даже участвовала в отборочном раунде чемпионата Польши в 1936 году.

На сегодняшний день «Рух» — единственный полноценно частный клуб чемпионата Белоруссии. И команда стартовала сразу с победы над фаворитом. Присмотритесь!

За каких игроков топить?

Очень неожиданный выбор, но — нападающий «Энергетика-БГУ» Жасур Яхшибоев. 22-летний парень перешел в аренду из «Пахтакора» и в первом же матче за новую команду вынес БАТЭ. Яхшибоева, к слову, брали на замену Илье Шкурину, который зимой усилил московский ЦСКА.

Шкурин за три матча в составе армейцев не забил ни разу. У Жасура за один матч — два гола. Возможно, армейцы выбрали не того нападающего.

Звезды в чемпионате Белоруссии есть?

В прошлом чемпионате звездой номер один был Александр Глеб, который завершал карьеру за «Ислочь». В этом году победителя Лиги чемпионов в составе «Барселоны» в чемпионате Белоруссии уже нет.

Так что самый звездный, кажется, Артем Милевский, который в свои 35 продолжает быть лидером атак брестского «Динамо». В защите Бреста играет экс-партнер Милевского по киевскому «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди.

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В обороне БАТЭ играет Егор Филипенко, которого вы можете помнить по нескольким матчам за московский «Спартак». Там же выступает Павел Нехайчик, засветившийся в московском «Динамо».

Болельщикам «Локомотива» наверняка будет интересно последить за минским «Динамо». Ведь его снова возглавляет экс-защитник железнодорожников Сергей Гуренко.

Когда ближайшие матчи?

В воскресенье завершится программа первого тура. Сначала «Слуцк» примет «Славию» из Мозыря, а затем футбольный клуб «Минск» на выезде постарается сломить сопротивление бобруйской «Белшины» (на минуточку, чемпионат страны 2001 года!).

А еще белорусская федерация футбола, учитывая запрет на товарищеские матчи сборных, скорректировала календарь и поставила матчи даты, запланированные на игры национальных команд. Так что белорусского футбола станет больше!

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Хотя не факт, что надолго. По слухам, в понедельник руководство БФФ может приостановить турнир.

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