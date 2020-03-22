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00:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Паоло Мальдини и его сын подхватили коронавирус

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини сдал положительный тест на коронавирус, информирует сайт «россонери».

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Источник: Спорт-Экспресс

Как отмечается, ранее у него был контакт с человеком, у которого также была выявлена болезнь. После этого у 51-летнего Мальдини появились первые симптомы.

Кроме того, короновирус подхватил сын Мальдини, 18-летний полузащитник молодежной команды «Милана» Даниэль Мальдини.

Сейчас с ними все хорошо. Они завершили двухнедельный домашний карантин и продолжат пребывать в изоляции, пока полностью не вылечатся.

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