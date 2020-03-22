Тест еще одного футболиста «Айнтрахта» дал положительный результат на коронавирус

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Имя игрока не уточняется. В пятницу «Айнтрахт» объявил о первом случае заражения коронавирусом у футболиста клуба, его имя также не называлось. Руководство, тренерский штаб и игроки прошли тестирование и уйдут на двухнедельный карантин. Тесты 23 игроков клуба на коронавирус дали отрицательный результат.

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«Айнтрахт» располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 28 очков в 24 матчах. Первенство Германии, как и большинство других национальных европейских чемпионатов, приостановлено из-за распространения коронавируса.