Тест еще одного футболиста «Айнтрахта» дал положительный результат на коронавирус
ТАСС, 22 марта. Второй футболист германского футбольного клуба «Айнтрахт» из
ТАСС, 22 марта. Второй футболист германского футбольного клуба «Айнтрахт» из
Имя игрока не уточняется. В пятницу «Айнтрахт» объявил о первом случае заражения коронавирусом у футболиста клуба, его имя также не называлось. Руководство, тренерский штаб и игроки прошли тестирование и уйдут на двухнедельный карантин. Тесты 23 игроков клуба на коронавирус дали отрицательный результат.
«Айнтрахт» располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 28 очков в 24 матчах. Первенство Германии, как и большинство других национальных европейских чемпионатов, приостановлено
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.