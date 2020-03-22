Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
09:20 (мск), источник: ТАСС

Тест еще одного футболиста «Айнтрахта» дал положительный результат на коронавирус

ТАСС, 22 марта. Второй футболист германского футбольного клуба «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Имя игрока не уточняется. В пятницу «Айнтрахт» объявил о первом случае заражения коронавирусом у футболиста клуба, его имя также не называлось. Руководство, тренерский штаб и игроки прошли тестирование и уйдут на двухнедельный карантин. Тесты 23 игроков клуба на коронавирус дали отрицательный результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Айнтрахт» располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 28 очков в 24 матчах. Первенство Германии, как и большинство других национальных европейских чемпионатов, приостановлено из-за распространения коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

Читайте также
Айнтрахт Ф
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 21 марта
Нападающий «Ювентуса» заразился коронавирусом
В США опасаются атак «русских хакеров» во время Олимпиады-2020
Лучший лыжник сезона Большунов раскрыл размер своего заработка
Бывший президент мадридского «Реала» умер от коронавируса
Губерниев сообщил, что Олимпиада в Токио не состоится
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь