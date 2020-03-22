«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента
Мадридский «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента команды Лоренсо Санса, передает официальный сайт испанского клуба.
Мадридский «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента команды Лоренсо Санса, передает официальный сайт испанского клуба.
Санс скончался в возрасте 76 лет
«Мы также хотим выразить свои глубочайшие соболезнования, а также всю свою привязанность к нему и его жене, детям и друзьям. Во время президентства Лоренсо Санса “Реал” продолжал творить свою историю», — сказано в заявлении команды.
Санс был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год.