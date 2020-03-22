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10:35 (мск), источник: Газета.Ру

«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента

Мадридский «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента команды Лоренсо Санса, передает официальный сайт испанского клуба.

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Источник: AP 2020

Санс скончался в возрасте 76 лет из-за коронавирусной инфекции. 17 марта он был госпитализирован с сильной лихорадкой, а 19 числа состояние бывшего президента мадридского клуба ухудшилось.

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«Мы также хотим выразить свои глубочайшие соболезнования, а также всю свою привязанность к нему и его жене, детям и друзьям. Во время президентства Лоренсо Санса “Реал” продолжал творить свою историю», — сказано в заявлении команды.

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Санс был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год.

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