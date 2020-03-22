СМИ: Матчи чемпионата Англии по футболу могут быть перенесены на июнь и июль
ТАСС, 22 марта. Чемпионат Англии по футболу, прерванный
ТАСС, 22 марта. Чемпионат Англии по футболу, прерванный
Ранее отмечалось, что встречи будут проходить без зрителей на трибунах. По информации источника, начало следующего сезона запланировано на 8 августа, что позволит клубам минимизировать финансовые издержки.
Руководство лиги заявило, что чемпионат возобновится не раньше 30 апреля. В настоящее время
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.