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09:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Матчи чемпионата Англии по футболу могут быть перенесены на июнь и июль

ТАСС, 22 марта. Чемпионат Англии по футболу, прерванный из-за распространения коронавируса, может быть доигран в июне и июле. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

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Ранее отмечалось, что встречи будут проходить без зрителей на трибунах. По информации источника, начало следующего сезона запланировано на 8 августа, что позволит клубам минимизировать финансовые издержки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Руководство лиги заявило, что чемпионат возобновится не раньше 30 апреля. В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены первенства Италии (до 3 апреля), Германии (до 2 апреля), Испании (до 5 апреля) и Франции (на неопределенный срок), чемпионат России остановлен до 10 апреля. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить национальные первенства не позднее 30 июня. Чемпионат Европы 2020 года, который должен был состояться летом, перенесен на год.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

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