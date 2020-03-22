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09:56 (мск), источник: ТАСС

Королевская испанская футбольная федерация призвала отложить проведение ОИ в Токио

ТАСС, 22 марта. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести летние Олимпийские игры в Токио 2020 года. Комментарий Рубиалеса опубликован пресс-службой организации.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что Рубиалес передал просьбу о переносе Игр Хуану Антонио Самаранчу — младшему, который является членом МОК, на встрече с представителями других испанских спортивных федераций.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В нынешних условиях спорт должен отойти на второй план, забота о здоровье должна быть на первом месте, — сказал Рубиалес. — Мы продолжаем свою работу, несмотря на то, что на территории Испании приостановлено проведение всех крупных спортивных соревнований из-за распространения коронавируса. Мы соболезнуем всем погибшим и пострадавшим от коронавируса и выражаем благодарность работникам государственных учреждений, делающим все для борьбы с пандемией».

Также с подобной просьбой к МОК обратились Королевская испанская федерация легкой атлетики (RFEA) и Федерация легкой атлетики США (USATF).

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве около 25 тыс. заболевших, более 1,3 тыс. человек умерли.

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