Королевская испанская футбольная федерация призвала отложить проведение ОИ в Токио

Источник: AP 2020

Отмечается, что Рубиалес передал просьбу о переносе Игр Хуану Антонио Самаранчу — младшему, который является членом МОК, на встрече с представителями других испанских спортивных федераций.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6915829299da6bea1643" data-vnd="6915829299da6bea1643" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6915829299da6bea1643" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«В нынешних условиях спорт должен отойти на второй план, забота о здоровье должна быть на первом месте, — сказал Рубиалес. — Мы продолжаем свою работу, несмотря на то, что на территории Испании приостановлено проведение всех крупных спортивных соревнований из-за распространения коронавируса. Мы соболезнуем всем погибшим и пострадавшим от коронавируса и выражаем благодарность работникам государственных учреждений, делающим все для борьбы с пандемией».

Также с подобной просьбой к МОК обратились Королевская испанская федерация легкой атлетики (RFEA) и Федерация легкой атлетики США (USATF).

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве около 25 тыс. заболевших, более 1,3 тыс. человек умерли.