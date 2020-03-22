СМИ: Тест бывшего игрока МЮ Феллайни дал положительный результат на коронавирус

Источник: AP 2020

Отмечается, что футболист в субботу вернулся в Китай, где по прибытии сдал анализы для теста на коронавирус.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6915829299da6bea1643" data-vnd="6915829299da6bea1643" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6915829299da6bea1643" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Феллайни 32 года, он перешел в китайский клуб из «Манчестер Юнайтед» зимой 2019 года. В составе манкунианцев игрок стал обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы УЕФА. Также игрок выступал за английский «Эвертон» и бельгийский «Стандард» (Льеж). В составе сборной Бельгии игрок провел 87 матчей, в которых отличился 18 раз, футболист является бронзовым призером чемпионата мира в России.

Старт чемпионата Китая по футболу, отложенный из-за коронавируса, состоится 18 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.