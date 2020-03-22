Экс-тренер «Арсенала» Эмери хочет поработать в Серии А
Бывший главный тренер «ПСЖ» и «Арсенала» Унаи Эмери признался, что хочет поработать с командой из чемпионата Италии, передает TuttoJuve.
Бывший главный тренер «ПСЖ» и «Арсенала» Унаи Эмери признался, что хочет поработать с командой из чемпионата Италии, передает TuttoJuve.
Специалист признался, что у него уже проходили переговоры с клубами из Серии А, однако раскрывать их названия Эмери отказался.
«У меня были контакты с несколькими итальянскими клубами, но по тем или иным причинам я не мог здесь работать. Сейчас открыт ко всему и очень внимательно слежу за серией А», — заявил он.
Стоит отметить, что европейские чемпионаты приостановлены