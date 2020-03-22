«Ювентусу» разрешили урезать Роналду зарплату на миллионы евро из-за коронавируса

Глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гавина предоставит клубам возможность минимизировать экономический урон от пандемии коронавируса. Таким образом, игрокам могут урезать до 30 процентов заработной платы. В результате годовой заработок Роналду в «Ювентусе» может снизиться на 10 миллионов евро.