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11:44 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ювентусу» разрешили урезать Роналду зарплату на миллионы евро из-за коронавируса

«Ювентус» может сократить расходы на футболистов: возможное урезание зарплаты коснется и португальского нападающего команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

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Глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гавина предоставит клубам возможность минимизировать экономический урон от пандемии коронавируса. Таким образом, игрокам могут урезать до 30 процентов заработной платы. В результате годовой заработок Роналду в «Ювентусе» может снизиться на 10 миллионов евро.

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Большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. Первыми паузу в сезоне объявили в ведущих европейских чемпионатах.

Роналду присоединился к «Ювентусу» летом 2018-го. Трансфер португальца обошелся туринскому клубу в 100 миллионов евро. Зарплата Роналду в Ювентусе составляет 31 миллион евро в год.

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